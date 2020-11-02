Россия может передать Аргентине 25 млн доз вакцины от коронавируса

Буэнос-Айрес, 2 ноября. Аргентина в ближайшее время может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал аргентинский президент Альберто Фернандес.

Первые поставки российской вакцины для профилактики COVID-19 в Аргентину ожидаются уже декабре. Планируется передать около 10 млн доз. Оставшиеся 15 млн доз страна может получить в начале января, передает РИА Новости.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину для профилактики коронавируса. Она была создана специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Недавно Россия зарегистрировала еще одну вакцину от COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».