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Школьница из Благовещенска растрогала Путина песней о России

Школьница из Благовещенска спела Путину песню о России

Москва, 2 ноября. Финалистка конкурса «Большая перемена» Елизавета Должникова по просьбе президента РФ Владимира Путина исполнила песню о России, растрогав главу государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник Путин в режиме видеоконференции провел встречу с финалистами всероссийского конкурса. Во время трансляции слово взяла 15-летняя Елизавета, рассказав президенту, что занимается пением с пяти лет. Путин попросил девушку исполнить что-нибудь.

Елизавета пропела несколько строк: «Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе». Отличное исполнение растрогало президента.

«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям, преподавателям», — отметил глава государства.

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей». Во время своего выступления Путин предложил сделать этот проект ежегодным, чтобы расширить возможности участников и дать в новом году поучаствовать и другим школьникам, передает телеканал «360».

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