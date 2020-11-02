Школьница из Благовещенска растрогала Путина песней о России

Москва, 2 ноября. Финалистка конкурса «Большая перемена» Елизавета Должникова по просьбе президента РФ Владимира Путина исполнила песню о России, растрогав главу государства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник Путин в режиме видеоконференции провел встречу с финалистами всероссийского конкурса. Во время трансляции слово взяла 15-летняя Елизавета, рассказав президенту, что занимается пением с пяти лет. Путин попросил девушку исполнить что-нибудь.

Елизавета пропела несколько строк: «Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе». Отличное исполнение растрогало президента.

«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям, преподавателям», — отметил глава государства.

«И Россия как Алёнушка

Предстаёт во всей красе»



Путина расстрогали песней о России.



«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал», - признался президент. pic.twitter.com/U2rH9544i6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 2, 2020

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия — страна возможностей». Во время своего выступления Путин предложил сделать этот проект ежегодным, чтобы расширить возможности участников и дать в новом году поучаствовать и другим школьникам, передает телеканал «360».