Неизвестный устроил стрельбу в синагоге в центре Вены

Вена, 2 ноября. На синагогу в центре Вены произошло нападение, прозвучали несколько выстрелов, ранен полицейский.

Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, в понедельник вечером произошло нападение на синагогу на Зейтенштетенгассе. Были слышны несколько выстрелов. По предварительным данным, стрелок взорвал себя поясом со взрывчаткой.

На данный момент известно о ранении одного человека — полицейского, который охранял вход. Территория вокруг синагоги оцеплена, улицы вокруг перекрыты.

В Twitter появилось видео очевидца, на котором видны наряды полиции и слышны выстрелы.

Внутренняя безопасность израильской религиозной общины в Австрии предписывает всем гражданам-евреям не покидать свои квартиры или дома.

Отметим, на синагогу на Зейтенштетенгассе в 1981 году было совершено террористическое нападение с применением ручных гранат и огнестрельного оружия. Тогда погибли два человека, еще 21 получил ранения. С тех пор вход в синагогу охраняется полицией.

