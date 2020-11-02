День 37-й: Азербайджан атакует и пытается решить вопрос Карабаха до зимы

В Нагорном Карабахе к концу недели обещают ухудшение погоды, а, следовательно, у Азербайджана заканчивается время использования своего главного преимущества — превосходства в воздухе. На этом фоне активные бои ведутся возле Шуши и Красного Базара, причем свои успехи и неудачи есть у каждой из сторон.

Оперативная обстановка

Главным ньюсмейкером по теме конфликта в Нагорном Карабахе уже скоро может стать зима. Синоптики сообщают, что хорошая погода может закончиться уже к концу недели, после чего будет резкое похолодание.

Очевидно, командование вооруженных сил Азербайджана это тоже понимает и в течение прошедшего дня предприняло попытки наступления на двух направлениях:

— к юго-западу от Шуши чтобы попытаться перекрыть трассу Лачин — Степанакерт;

— и севернее Красного Базара, чтобы также отрезать от снабжения армянскую группировку, обороняющую Мартуни.

И, судя по косвенным признакам, небольшие успехи у азербайджанских войск имеются.

На Шушинском направлении сообщается о выходе на рубеж к югу от села Турсу, что уже фактически позволяет говорить об огневом контроле трассы на Лачин.

А в районе села Чартар, что севернее Красного Базара, потерю некоторых позиций признает и армянская сторона.

????????????????????Противнику удалось занять несколько позиций в Мартунинском районе в направлении к городу Чартар: Арцрун Ованнисян



P.S. В этом случае противник это мы ???? — Aynura Haydarova (@AynuraHaydarova) November 2, 2020

Также любопытными являются очередные сообщения о применении ВС Азербайджана фосфорных боеприпасов в районе села Ннги Мартунинского района, которое находится прямо на пути из Степанакерта. Это говорит о том, что авиация Азербайджана активно работает по колоннам с резервами армии Карабаха, не давая усилить группировку в Мартуни.

Если дело и дальше пойдет таким образом, не исключено формирование «котла» с армянскими войсками.

Третий день азербайджанская сторона ведет постоянные поджоги лесов общины #Ннги с использованием белых #фосфорных боеприпасов, что держит Ннги и прилегающие районы под постоянным огнем. https://t.co/EgbYnLvL3g — Lilit Gevorgyan (@LilitGe69750065) November 2, 2020

На этом фоне можно констатировать некое падение интереса ВС Азербайджана в продвижении непосредственно к Лачину, что обусловлено возможностью перерыть трассу уже ближе к Шуше и не тратить впустую силы на наступление в узкой долине. Именно из-за этого армии Карабаха и отрядам добровольцев с территории Армении периодически удаются успешные попытки контрнаступлений, которые, тем не менее, в масштабе фронта ни на что не влияют.

В последнее время стоит отметить и другую тенденцию — становится все более очевидным, что азербайджанские войска начали охоту за командным составом ВС Армении и армии Карабаха. Только за прошедший день армянская сторона сообщила о гибели заместителя министра обороны Нагорного Карабаха Артура Саркисяна и полковника Сергея Шакаряна в результате удара по конвою у села Чартар.

И это при том, что состояние президента НКР Араика Арутюняна и бывшего министра обороны Джалала Арутюняна пока также под вопросом. Вполне возможно, что командный и руководящий состав попадет под удары дронов, однако, чтобы знать время выдвижения автомобилей и колонн, необходима утечка информации из армянского штаба, которая, судя по всему, имеет место быть.

Не в первый раз приходится отмечать и такую особенность, как фактическое отсутствие системы ПВО у армии Нагорного Карабаха, что и позволяет эффективно использовать Азербайджану штурмовики Су-25 и беспилотные летательные аппараты.

Не обошелся день и без объявления президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о взятии под контроль новых населенных пунктов, однако большая часть из них находится уже в глубине боевых порядков азербайджанских войск и особого интереса не представляет.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşa Bulaq, Zəngilan rayonunun Dərə Gilətağ, Böyük Gilətağ, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) November 2, 2020

На этом фоне со стороны Еревана не прекращаются заявления об обстрелах территории собственно Армении, с явным намеком на апелляцию к России и ОДКБ. Сообщается, что в результате обстрела азербайджанскими войсками возле села Давид Бек получили ранения двое мирных жителей.

Армянская ???????? сторона сообщает об ударе ???? ВС Азербайджана ???????? по селу Давид-Бек непосредственно на территории Армении ????????, в результате которого один человек погиб и двое получили ранения.



Иначе говоря, Путин введи войска!#Армения — ???????????????? Andreas Lipschitz ???????????????? (@lipschz) November 2, 2020

Международная обстановка

На дипломатическом фронте в течение дня было относительное затишье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с делегацией Турции во главе с бывшим премьер-министром Бинали Йылдырымом, который после проигрыша выборов мэра Стамбула в настоящее время работает нештатным помощником Реджепа Эрдогана. При этом истинная причина визита была скрыта за завесой официальных фраз.

Азербайджан пишет историю в этой войне - Бинали Йылдырым https://t.co/BkKnjrL1Tv @BY — АМИ Trend (@trend_rus) November 2, 2020

В свою очередь, в Ереване прокомментировали письмо премьер-министра Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину о начале консультаций для оказания военной помощи Армении. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что письмо было отправлено в тот момент, когда «скапливание и дислокация сил противника свидетельствовали, что уже время обратиться к России и ситуация является угрозой также для Армении и ее границ».

Таким образом, в плане развития ситуации на фронте ближайшие три-четыре дня будут самыми важными и могут стать ключевыми в «битве за Карабах», но, скорее всего, армянским войскам все-таки удастся затащить Азербайджан в зимнюю кампанию.

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