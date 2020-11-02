Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

День 37-й: Азербайджан атакует и пытается решить вопрос Карабаха до зимы

852

День 37-й: Азербайджан атакует и пытается решить вопрос Карабаха до зимы

В Нагорном Карабахе к концу недели обещают ухудшение погоды, а, следовательно, у Азербайджана заканчивается время использования своего главного преимущества — превосходства в воздухе. На этом фоне активные бои ведутся возле Шуши и Красного Базара, причем свои успехи и неудачи есть у каждой из сторон.

Оперативная обстановка

Главным ньюсмейкером по теме конфликта в Нагорном Карабахе уже скоро может стать зима. Синоптики сообщают, что хорошая погода может закончиться уже к концу недели, после чего будет резкое похолодание.

Очевидно, командование вооруженных сил Азербайджана это тоже понимает и в течение прошедшего дня предприняло попытки наступления на двух направлениях:

— к юго-западу от Шуши чтобы попытаться перекрыть трассу Лачин — Степанакерт;

— и севернее Красного Базара, чтобы также отрезать от снабжения армянскую группировку, обороняющую Мартуни.

Карта боевых действий в Нагорном Карабахе за 2 ноября

И, судя по косвенным признакам, небольшие успехи у азербайджанских войск имеются.

На Шушинском направлении сообщается о выходе на рубеж к югу от села Турсу, что уже фактически позволяет говорить об огневом контроле трассы на Лачин.

А в районе села Чартар, что севернее Красного Базара, потерю некоторых позиций признает и армянская сторона.

Также любопытными являются очередные сообщения о применении ВС Азербайджана фосфорных боеприпасов в районе села Ннги Мартунинского района, которое находится прямо на пути из Степанакерта. Это говорит о том, что авиация Азербайджана активно работает по колоннам с резервами армии Карабаха, не давая усилить группировку в Мартуни.

Территории Нагорного Карабаха

Если дело и дальше пойдет таким образом, не исключено формирование «котла» с армянскими войсками.

На этом фоне можно констатировать некое падение интереса ВС Азербайджана в продвижении непосредственно к Лачину, что обусловлено возможностью перерыть трассу уже ближе к Шуше и не тратить впустую силы на наступление в узкой долине. Именно из-за этого армии Карабаха и отрядам добровольцев с территории Армении периодически удаются успешные попытки контрнаступлений, которые, тем не менее, в масштабе фронта ни на что не влияют.

В последнее время стоит отметить и другую тенденцию — становится все более очевидным, что азербайджанские войска начали охоту за командным составом ВС Армении и армии Карабаха. Только за прошедший день армянская сторона сообщила о гибели заместителя министра обороны Нагорного Карабаха Артура Саркисяна и полковника Сергея Шакаряна в результате удара по конвою у села Чартар.

И это при том, что состояние президента НКР Араика Арутюняна и бывшего министра обороны Джалала Арутюняна пока также под вопросом. Вполне возможно, что командный и руководящий состав попадет под удары дронов, однако, чтобы знать время выдвижения автомобилей и колонн, необходима утечка информации из армянского штаба, которая, судя по всему, имеет место быть.

Не в первый раз приходится отмечать и такую особенность, как фактическое отсутствие системы ПВО у армии Нагорного Карабаха, что и позволяет эффективно использовать Азербайджану штурмовики Су-25 и беспилотные летательные аппараты.

Не обошелся день и без объявления президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о взятии под контроль новых населенных пунктов, однако большая часть из них находится уже в глубине боевых порядков азербайджанских войск и особого интереса не представляет.

На этом фоне со стороны Еревана не прекращаются заявления об обстрелах территории собственно Армении, с явным намеком на апелляцию к России и ОДКБ. Сообщается, что в результате обстрела азербайджанскими войсками возле села Давид Бек получили ранения двое мирных жителей.

Международная обстановка

На дипломатическом фронте в течение дня было относительное затишье.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с делегацией Турции во главе с бывшим премьер-министром Бинали Йылдырымом, который после проигрыша выборов мэра Стамбула в настоящее время работает нештатным помощником Реджепа Эрдогана. При этом истинная причина визита была скрыта за завесой официальных фраз.

В свою очередь, в Ереване прокомментировали письмо премьер-министра Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину о начале консультаций для оказания военной помощи Армении. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что письмо было отправлено в тот момент, когда «скапливание и дислокация сил противника свидетельствовали, что уже время обратиться к России и ситуация является угрозой также для Армении и ее границ».

Таким образом, в плане развития ситуации на фронте ближайшие три-четыре дня будут самыми важными и могут стать ключевыми в «битве за Карабах», но, скорее всего, армянским войскам все-таки удастся затащить Азербайджан в зимнюю кампанию.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер» чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.

Армения против Азербайджана: как две стороны подготовились к новому витку конфликтаТурецкие амбиции в Закавказье: Анкара усиливает влияние в регионеДень 36-й: Карабах обороняется, несмотря на сообщения о гибели президентаДень 36-й: Карабах обороняется, несмотря на сообщения о гибели президента

Новости партнеров