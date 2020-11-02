Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

Москва, 2 ноября. Российский президент Владимир Путин провел два телефонных разговора — с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Телефонные переговоры состоялись 1 и 2 ноября. Лидеры стран обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также вопросы разрешения конфликта между Баку и Ереваном, передает пресс-служба Кремля.

"1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры... Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", — сказано в сообщении.

Ситуация в карабахской республике обострилась в конце сентября. Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в эскалации конфликта и начале боевых действий.