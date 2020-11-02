Le Parisien: ЧЕ по футболу в 2021 году может пройти в России

Москва, 2 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения всех матчей чемпионата Европы в 2020 году в РФ, сообщает газета Le Parisien.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир пришлось перенести на 2021 год. Теперь соревнования пройдут летом следующего года.

По сведениям источника, основной претендент на проведение всех игр — Российская Федерация. В УЕФА склоняются к соответствующему решению, так как Россия в 2018 году проводила чемпионат мира по футболу, а также в этой стране число заболеваний COVID-19 позволяет безопасно организовать чемпионат Европы, пишет RT.