McFarlane Toys выпустит фигурки по мотивам сериала «Ведьмак»

Лос-Анджелес, 2 ноября. Студия по производству фигурок McFarlane Toys займется выпуском серии игрушек по мотивам сериала «Ведьмак» от Netflix, сообщила компания в своем Instagram.

McFarlane Toys объявила о начале сотрудничества с сериалом «Ведьмак». Никаких подробностей не сообщается, студия опубликовала лишь постер к сериалу. Согласно сообщению, детализированные фигурки персонажей картины будут представлены покупателям в следующем году.

Компания McFarlane Toys была основана создателем комиксов Тоддом Макфарлейном. Она специализируется на выпуске фигурок персонажей не только из комиксов и фильмов, но и компьютерных игр.

На данный момент дата выхода второго сезона сериала «Ведьмак» не известна. Он должен выйти в 2021 году. Ранее в Сети были опубликованы кадры со съемок, на которых можно заметить актера Имона Фаррена в новой броне.