Боевики готовят удар по гражданским объектам в сирийском Идлибе

Дамаск, 2 ноября. Террористы в ближайшее время могут атаковать гражданские объекты в идлибской зоне в Сирии. О подготовке провокации со стороны боевиков рассказали в Минобороны РФ.

Атаку планируется совершить с использованием беспилотных летательных аппаратов. Боевики планируют снять постановочное нападение на видео, чтобы в дальнейшем обвинить в боевых действиях официальный Дамаск и Россию.

«Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России», — заявили в ведомстве.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) призывал главарей незаконных бандформирований отказаться от проведения провокаций с применением оружия.