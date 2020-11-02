Проценко оценил связь между группой крови и летальностью при COVID-19

Москва, 2 ноября. Группа крови пациента с коронавирусом не связана с тяжестью течения заболевания и летальностью, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

На своей странице в Facebook Проценко сообщил, что решил проследить связь развития COVID-19 с группой крови пациентов, чтобы выяснить, влияет ли группа крови больного на длительность нахождения в стационаре «и выживаемость». Для этого он с коллегами проанализировал базу данных реанимационных больных в Коммунарке.

«Достоверных различий не получили», ― сообщил Проценко.

Он также привел две диаграммы, согласно которым пациенты с различными группами крови в среднем находятся на стационарном лечении от 13 до 16 дней.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре предупредили, что новый штамм коронавируса, распространяемый в Европе, может начать циркулировать на территории России. Пока специалисты в РФ его не фиксировали.