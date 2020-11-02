Совместный военный комитет «5+5» начал переговоры в Гадамесе

Гадамес, 2 ноября. Арабские СМИ сообщили о начале заседания Совместного военного комитета «5+5» в Ливии.

Телеканал Libya Al Ahrar опубликовал первые фотографии с мероприятия. На кадрах видны участники переговоров, а место во главе круглого стола заняла исполняющая обязанности спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

بدء اجتماع اللجنة 5+5 بمشاركة البعثة الأممية بمدينة #غدامس pic.twitter.com/IThwGiAM69 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) November 2, 2020

Напомним, что встреча является продолжением конференции в Женеве, в рамках которой представители Запада и Востока подписали соглашение о постоянном прекращении огня в североафриканском государстве. Депутат Палаты представителей Ливии Абд ас-Салам Наси назвал консультации в Гадамесе «смелым и важным» шагом в урегулировании кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб подчеркнул важность переговоров. По словам генерал-майора, участники обсудят практический подход к реализации итогов женевского соглашения.