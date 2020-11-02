Дело об убийстве волгоградца из-за ссоры в чате передано в СК РФ

Волгоград, 2 ноября. Уголовное дело в отношении Арсена Мелконяна, обвиняемого в смертельном избиении в здании банка Романа Гребенюка в Волгограде, передано в СК РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, после смерти потерпевшего уголовное дело было передано из МВД РФ в СК РФ. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В случае признания судом вины Мелконяна, ему грозит до 15 лет колонии.

Инцидент произошел 23 октября после ссоры в родительском чате Гребенюка с сестрой арестованного Мелконяна. По версии следствия, решивший вступиться за честь сестры Мелконян через несколько часов после конфликта подкараулил Романа в отделении банка и нанес ему несколько ударов.

Гребенюк был госпитализирован с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, переломы свода и основания черепа. 1 ноября от полученных травм 41-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.

Как сообщал ФАН, ранее известный юрист Эльман Пашаев выразил готовность помочь семье погибшего, который один воспитывал маленькую дочь.