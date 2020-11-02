Устроивший теракт в соборе Нотр-Дам в Ницце оказался болен COVID-19

Париж, 2 ноября. Радикальный исламист, устроивший теракт в соборе Нотр-Дам в Ницце, оказался болен коронавирусной инфекцией. Информацию об этом передает газета Le Figaro.

Теракт произошел 29 октября. Утром вооруженный ножом гражданин Туниса атаковал прихожан собора. В результате чего погибли три человека. Радикала удалось задержать. В рамках расследования правоохранители Франции взяли под стражу еще шесть человек. Недавно сообщалось, что злоумышленник продолжает находиться на лечении в больнице и в настоящее время не в состоянии участвовать в допросе.

Ранее врачи подтвердили заражение новым типом коронавируса у радикала. Предполагается, что он мог инфицировать сотрудников спасательной службы, которые оказывали ему медицинскую помощь после задержания.

Известно, что спасателей уже оповестили о возможном заражении. Сейчас они находятся на самоизоляции.