Толкалина показала архивный снимок в сексуальном монокини

Москва, 2 ноября. Актриса Любовь Толкалина поговорила с фанатами о принятии своей красоты. Соответствующую тему она подняла на своей странице в соцсети Instagram.

Актриса поддерживает отличную физическую форму, несмотря на свой возраст. Она регулярно примеряет новые образы и проводит эксперименты с внешностью. Любовь Толкалина призналась, что не всегда была довольна своим обликом и лишь недавно приняла свою природную красоту.

Она опубликовала архивный снимок, на котором позирует в монокини насыщенного синего цвета. Наряд подчеркнул все достоинства 42-летней актрисы и показал ее стройную фигуру. Дополняет образ минималистичный макияж с акцентом на глаза и легкие светлые локоны.

«Наткнулась на это фото и вдруг вспомнила, как мы проводили ту фотосессию. Мне очень не нравилось тогда все, что мы придумывали, во всем я видела изъяны, и свет, и погода, и выбор локации, и одежда, и грим — я всем была недовольна», — призналась звезда.

Поклонники поддержали Толкалину и осыпали ее комплиментами. Среди комментаторов отметилась светская львица Светлана Бондарчук, которая восхитилась внешностью подруги. Многие фанаты удивились наличием комплексов у женщины с такими безупречными природными данными.