Трамп выступил на пяти предвыборных мероприятиях в разных штатах

Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп за один день провел сразу пять выступлений в разных частях страны, сообщают СМИ.

Предвыборные мероприятия американского лидера прошли в штатах Мичиган, Айова, Северная Каролина, Джорджия и Флорида. Глава государства перемещался с севера на юг. Трамп на пятом выступлении во Флориде предстал перед сторонниками в красной бейсболке с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трамп претендует на переизбрание в качестве представится от республиканцев. Его соперник Джо Байден баллотируется от Демократической партии.

Ранее НСН писала, что Трамп призвал американцев лично голосовать на выборах.