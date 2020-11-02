Twitter запретил пользователям публиковать неофициальные итоги выборов США

Вашингтон, 4 ноября. Twitter запретил пользователям, включая кандидатов в президенты США, публиковать материалы о результатах голосования до объявления официальных итогов.

В заявлении компании сказано, что американские политики, которые баллотируются в президенты, и другие пользователи социальной сети не имеют права публиковать результаты голосования до объявления итогов выборов официальными структурами США.

Руководство Twitter пояснило, что официальными могут считаться заявления избирательных комиссий и сообщения национальных изданий, которые специализируются на прогнозах. Действующий президент США Дональд Трамп призвал американцев лично голосовать на выборах главы государства, пишет НСН.