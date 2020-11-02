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Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Роспотребнадзор подтвердил, что за последние два месяца 90 процентов случаев COVID-19 в РФ привезли из Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей предупреждало россиян об ухудшающейся эпидемиологической обстановке и риске подхватить коронавирусную инфекцию на средиземноморских курортах. Начиная с июля текущего года ФАН опубликовал множество новостей и интервью о последствиях отдыха в Турции.

Представляем хронологию событий от открытия границ республики до рекордного числа заболевших.

Нелегальный отпуск и его последствия

Москва возобновила авиасообщение с Анкарой 1 августа. Однако соответствующее решение раскритиковали задолго до начала перелетов. К примеру, экономист Василий Колташев заявил, что Турцию беспокоит лишь пополнение бюджета за счет туристического потока. Страна готова принять даже приезжих с положительным тестом на COVID-19.

«Для турецкого государства сейчас принципиально важно получить любых туристов — хоть больных, хоть здоровых, лишь бы они тратили деньги и заполняли отели. При этом, конечно, надежда на Россию достаточно серьезная», — рассказал он в интервью ФАН.

Россияне действительно поехали в долгожданный отпуск, некоторые из них даже использовали полулегальные способы. Они выезжали в жаркую страну через соседние Украину и Белоруссию, несмотря на запреты и опасную эпидемиологическую обстановку. Таким «экстремалам» эксперты советовали оформлять расширенную страховку, которая покрыла бы лечение от коронавируса.

Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Тревожные сигналы

Буквально через пару дней после открытия границ политики потребовали немедленного прекращения авиасообщения. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что при угрозе повышения заболеваемости полеты в Турцию нужно заблокировать.

«Если действительно есть угроза заражения коронавирусом для российских туристов, то необходимо немедленно запретить посещать средиземноморские курорты. У меня нет сомнения, что в ближайшее время Роспотребнадзор обязательно на это отреагирует», — говорил Клинцевич.

Несмотря на то, что Минздрав Турции подтвердил ухудшение эпидемиологической ситуации, россияне продолжили ездить в Турцию. Однако сознательных туристов оказалось больше — спрос на путевки в страну упал.

«Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется — это время, деньги, неудобства», —  объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Депутат Госдумы, заслуженный врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупреждал, что массовые полеты в Турцию вызовут вспышку заболевания в России.

«Нам, россиянам, не надо было в Турцию ездить — я это с самого начала говорил…. А вы знаете, что 60 процентов — это или бессимптомная, или слабо выраженная клиника? И все! Вот они там (туристы — Прим. ФАН) соберут эти все коронавирусы, и притащат к нам в Москву и регионы. Зачем это делать?» — возмущался он.

В интервью ФАН против отдыха в Турции высказались многие политические и общественные деятели. Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков рекламировал соотечественникам курорты полуострова и Краснодарского края. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагал россиянам отправиться в Ленинградскую область. Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин шутил, что туристы поедут за рубеж, даже если в номерах их будут ждать крокодилы.

Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Ожидание — реальность

Тем не менее в гостиницах вместо диких животных россиян ждало другое разочарование — карантин. Посетителям ресторана запретили самостоятельно выбирать пищу. Так шведский стол превратился в столовую. Перед каждой трапезой требовалось надеть маску, перчатки, выстоять очередь, в которой нарушалась социальная дистанция, и измерить температуру. Подобный «отдых» понравился далеко не всем туристам.

В аэропорту наоборот — меры безопасности практически не соблюдали. Тест на COVID-19 сотрудники не делали или брали за него круглую сумму. Обязательная анкета, которую заполняли пассажиры, оказалась пустышкой, а медицинские маски на борту все опускали на подбородок.

После долгого перелета россияне и вовсе могли остаться без крыши над головой — турагенты продавали номера в отелях, которые не получили необходимые сертификаты. За те же, а иногда и большие деньги, туристам приходилось заселяться в другие гостиницы, с меньшим количеством звезд или дальше от моря.

Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Распространение коронавируса в Турции

Тем временем в Сети все чаще появлялись тревожные сообщения об увеличении зараженных COVID-19 в республике. Власти занижали ежедневную статистику, чтобы не лишиться туристического потока, поддерживающего экономику страны. Минздрав замалчивал число реально заразившихся и фиксировал в официальных данных только госпитализированных больных.

В городах ужесточили карантинные меры: ввели обязательный масочный режим, штрафы, комендантский час, ограничения для пожилых людей, детей и даже курящих. Однако указов правительства оказалось недостаточно для противодействия пандемии. Местные жители массово критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра здравоохранения Фахреттина Коджа за рост заболеваемости и фальсификацию статистики.

Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Индивидуальные средства защиты в Турции тоже оказались небезопасны — антисептики и маски, которые продавали в местных магазинах, вызывали ожоги и аллергическую реакцию. Поэтому за курортный сезон выросло число россиян, заразившихся коронавирусом, а часть из них нуждалась в госпитализации.

Осознание ошибок

Авиасообщение с Турцией в начале сентября прекратила Великобритания. Ее примеру последовала часть туристов, которая решила не дожидаться окончания путевок и вернуться на Родину.

В аппарате правительства РФ вновь заговорили про повторное закрытие границ с Анкарой. Сенатор Валерий Рязанский не исключил отмену авиаперелетов, а туроператоры стали готовиться к эвакуации людей. Но часть россиян уже погибла в Турции из-за коронавируса.

Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

После окончания туристического сезона усилился контроль за вернувшимися из отпусков. Сотрудники правоохранительных органов стали приходить к гражданам домой и проверять подлинность их тестов на COVID-19. Подполковник запаса МВД России Олег Иванников заявил, что подобные обходы необходимы для безопасности всего населения.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что почти все туристы вернулись из Турции с коронавирусом. Уже 11 наших соотечественников погибли из-за инфекции, которой они заразились во время отдыха. Своевременные меры могли бы помочь избежать жертв.

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