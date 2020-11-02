Роспотребнадзор подтвердил опасения ФАН о последствиях отдыха в Турции

Роспотребнадзор подтвердил, что за последние два месяца 90 процентов случаев COVID-19 в РФ привезли из Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей предупреждало россиян об ухудшающейся эпидемиологической обстановке и риске подхватить коронавирусную инфекцию на средиземноморских курортах. Начиная с июля текущего года ФАН опубликовал множество новостей и интервью о последствиях отдыха в Турции.

Представляем хронологию событий от открытия границ республики до рекордного числа заболевших.

Нелегальный отпуск и его последствия

Москва возобновила авиасообщение с Анкарой 1 августа. Однако соответствующее решение раскритиковали задолго до начала перелетов. К примеру, экономист Василий Колташев заявил, что Турцию беспокоит лишь пополнение бюджета за счет туристического потока. Страна готова принять даже приезжих с положительным тестом на COVID-19.

«Для турецкого государства сейчас принципиально важно получить любых туристов — хоть больных, хоть здоровых, лишь бы они тратили деньги и заполняли отели. При этом, конечно, надежда на Россию достаточно серьезная», — рассказал он в интервью ФАН.

Россияне действительно поехали в долгожданный отпуск, некоторые из них даже использовали полулегальные способы. Они выезжали в жаркую страну через соседние Украину и Белоруссию, несмотря на запреты и опасную эпидемиологическую обстановку. Таким «экстремалам» эксперты советовали оформлять расширенную страховку, которая покрыла бы лечение от коронавируса.

Тревожные сигналы

Буквально через пару дней после открытия границ политики потребовали немедленного прекращения авиасообщения. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что при угрозе повышения заболеваемости полеты в Турцию нужно заблокировать.

«Если действительно есть угроза заражения коронавирусом для российских туристов, то необходимо немедленно запретить посещать средиземноморские курорты. У меня нет сомнения, что в ближайшее время Роспотребнадзор обязательно на это отреагирует», — говорил Клинцевич.

Несмотря на то, что Минздрав Турции подтвердил ухудшение эпидемиологической ситуации, россияне продолжили ездить в Турцию. Однако сознательных туристов оказалось больше — спрос на путевки в страну упал.

«Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется — это время, деньги, неудобства», — объяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Депутат Госдумы, заслуженный врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупреждал, что массовые полеты в Турцию вызовут вспышку заболевания в России.

«Нам, россиянам, не надо было в Турцию ездить — я это с самого начала говорил…. А вы знаете, что 60 процентов — это или бессимптомная, или слабо выраженная клиника? И все! Вот они там (туристы — Прим. ФАН) соберут эти все коронавирусы, и притащат к нам в Москву и регионы. Зачем это делать?» — возмущался он.

В интервью ФАН против отдыха в Турции высказались многие политические и общественные деятели. Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков рекламировал соотечественникам курорты полуострова и Краснодарского края. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагал россиянам отправиться в Ленинградскую область. Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин шутил, что туристы поедут за рубеж, даже если в номерах их будут ждать крокодилы.

Ожидание — реальность

Тем не менее в гостиницах вместо диких животных россиян ждало другое разочарование — карантин. Посетителям ресторана запретили самостоятельно выбирать пищу. Так шведский стол превратился в столовую. Перед каждой трапезой требовалось надеть маску, перчатки, выстоять очередь, в которой нарушалась социальная дистанция, и измерить температуру. Подобный «отдых» понравился далеко не всем туристам.

В аэропорту наоборот — меры безопасности практически не соблюдали. Тест на COVID-19 сотрудники не делали или брали за него круглую сумму. Обязательная анкета, которую заполняли пассажиры, оказалась пустышкой, а медицинские маски на борту все опускали на подбородок.

После долгого перелета россияне и вовсе могли остаться без крыши над головой — турагенты продавали номера в отелях, которые не получили необходимые сертификаты. За те же, а иногда и большие деньги, туристам приходилось заселяться в другие гостиницы, с меньшим количеством звезд или дальше от моря.

Распространение коронавируса в Турции

Тем временем в Сети все чаще появлялись тревожные сообщения об увеличении зараженных COVID-19 в республике. Власти занижали ежедневную статистику, чтобы не лишиться туристического потока, поддерживающего экономику страны. Минздрав замалчивал число реально заразившихся и фиксировал в официальных данных только госпитализированных больных.

В городах ужесточили карантинные меры: ввели обязательный масочный режим, штрафы, комендантский час, ограничения для пожилых людей, детей и даже курящих. Однако указов правительства оказалось недостаточно для противодействия пандемии. Местные жители массово критиковали президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра здравоохранения Фахреттина Коджа за рост заболеваемости и фальсификацию статистики.

Индивидуальные средства защиты в Турции тоже оказались небезопасны — антисептики и маски, которые продавали в местных магазинах, вызывали ожоги и аллергическую реакцию. Поэтому за курортный сезон выросло число россиян, заразившихся коронавирусом, а часть из них нуждалась в госпитализации.

Осознание ошибок

Авиасообщение с Турцией в начале сентября прекратила Великобритания. Ее примеру последовала часть туристов, которая решила не дожидаться окончания путевок и вернуться на Родину.

В аппарате правительства РФ вновь заговорили про повторное закрытие границ с Анкарой. Сенатор Валерий Рязанский не исключил отмену авиаперелетов, а туроператоры стали готовиться к эвакуации людей. Но часть россиян уже погибла в Турции из-за коронавируса.

После окончания туристического сезона усилился контроль за вернувшимися из отпусков. Сотрудники правоохранительных органов стали приходить к гражданам домой и проверять подлинность их тестов на COVID-19. Подполковник запаса МВД России Олег Иванников заявил, что подобные обходы необходимы для безопасности всего населения.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что почти все туристы вернулись из Турции с коронавирусом. Уже 11 наших соотечественников погибли из-за инфекции, которой они заразились во время отдыха. Своевременные меры могли бы помочь избежать жертв.