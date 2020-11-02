Как будут вести себя социальные сети в день выборов в США

Социальные сети являются главными каналами для мгновенного получения информации, а также ключевыми площадками для общения и обсуждения глобальных событий. Facebook, Twitter и YouTube подходят к предстоящим президентским выборам в США, которые состоятся 3 ноября, с максимальной ответственностью.

При подготовке к выборам основные американские социальные сети потратили миллиарды долларов на улучшение безопасности своих сайтов. Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube предприняли ряд шагов, которые должны будут пресекать лживую информацию и предоставлять только проверенные новости.

Facebook

Начиная с 2016 года крупнейшая социальная сеть вложила миллиарды долларов в улучшение операций по обеспечению безопасности для борьбы с дезинформацией. В феврале 2020 года основатель Facebook Марк Цукерберг признавался, что 35 тысяч сотрудников компании ежедневно отслеживают контент в соцсети, удаляют фейковые и другие вредоносные новости, а также блокируют более миллиона поддельных учетных записей.

В компании есть специальная группа, которую возглавляет бывший сотрудник Совета национальной безопасности США. Она занимается поиском «скоординированного недостоверного поведения» учетных записей, которые работают над распространением ложной информации. The New York Times сообщает, что именно эта группа во вторник будет находиться в режиме повышенной готовности. Также 2 ноября Facebook будет работать с правительственными агентствами и другими технологическими компаниями для выявления возможного иностранного вмешательства.

Кроме того, соцсеть создала рекламную библиотеку, чтобы американские пользователи могли видеть, какая политическая реклама кем покупается, а также оценивать затраты организаций. В июне компания развернула информационный центр для избирателей с данными о том, когда и где зарегистрироваться для голосования. Соцсеть предупреждала, что будет действовать против сообщений, которые будут направлены на граждан США с целью отговорить их от голосования. На неделе прошлой компания объявила, что отключает функцию рекомендации политических и социальных групп и временно удаляет функцию хештегов на страницах в Instagram для замедления распространения дезинформации. Во вторник операционный центр, который называется «военной комнатой», будет работать над выявлением попыток дестабилизировать выборы.

Мобильные приложения соцсети также изменятся во вторник. Компания планирует добавить уведомление в верхней части новостных лент, чтобы пользователи понимали, что информация о победителе станет достоверной только тогда, когда результаты выборов проверят и озвучат американские новостные агентства Reuters и Associated Press.

После завершения голосования Facebook планирует приостановить распространение всей политической рекламы на сайте и в Instagram, чтобы уменьшить количество дезинформации о результатах выборов. Представитель компании Кевин Макалистер признавался, что «Facebook потратил годы на то, чтобы сделать выборы более безопасными», разработав новые стратегии и продукты для подготовки к различным сценариям до, во время и после выборов.

Twitter

Twitter борется с ложной информацией с 2016 года. В прошлом году соцсеть полностью запретила политическую рекламу, заявив, что «распространение политических сообщений нужно заработать репутацией, а не покупать». Twitter начал маркировать твиты политиков, если они распространяют фейковую информацию и призывают к насилию. В октябре 2020 социальная сеть начала экспериментировать и прибегать к новым методам борьбы с дезинформацией. Компания добавила контекст к актуальным темам и ограничила возможность пользователей быстро ретвитить контент. Также Twitter расширил свои партнерские отношения с правоохранительными органами и государственными секретарями, чтобы они имели возможность сообщить о наличии фейков напрямую в компанию.

В сентябре соцсеть добавила Центр выборов, благодаря которому пользователи могут найти подробную информацию об опросах, голосовании и кандидатах. К тому же компания заявила об удалении твитов с различными призывами, направленных на избирателей.

2 ноября соцсеть обещает удалять ложные сообщения и блокировать ботов, которые будут распространять фейки и провокационные сообщения, но при этом гарантирует выделять достоверную информацию в специальных разделах сервиса. Кандидат в президенты не сможет отпраздновать свою победу в Twitter, пока минимум два новостных агентства не объявят результаты голосования.

YouTube

В последние годы видеохостинг пересмотрел свою политику, направленную на дезинформацию. YouTube скорректировал свои алгоритмы, чтобы замедлить распространение пограничного контента.

Компания привлекла к работе тысячи людей-рецензентов для изучения видео, чтобы повысить производительность алгоритмов. Соцсеть также создала разведывательную службу, состоящую из бывших аналитиков правительственных спецслужб для отслеживания действий иностранных государственных субъектов в Интернете.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан в интервью The New York Times признается, что компания очень серьезно относится к выборам в США, поэтому важная фундаментальная работа началась еще три года назад. Именно тогда видеохостинг с большей ответственностью приступил к работе отбора контента. Во вторник платформа будет тщательно мониторить видео и отслеживать комментарии пользователей, удаляя спорные и провокационные сообщения. Со 2 ноября YouTube предоставит информационную панель для проверки фактов над результатами поиска, связанными с выборами, и под видео, в которых будут обсуждаться результаты.

Ранее американская корпорация Google получила от Роскомнадзора требование прекратить цензуру российских СМИ. Компания сочла «оскорбительным» содержание эфира телеканала «Россия-1» на видеоплатформе YouTube.