Канберра, 2 ноября. Западные СМИ использовали агента СБУ для распространения недостоверных материалов о катастрофе рейса MH17. Об этом сообщил австралийский журналист Джон Хелмер.

По словам эксперта, американские, британские и австралийские СМИ наняли в качестве внештатного репортера мужчину по фамилии Дорошенко, который по итогу оказался агентом Службы безопасности Украины. Сотрудник спецслужбы неоднократно встречался с полицией Нидерландов и федеральной полицией Австралии для передачи сфабрикованных материалов СБУ, которые якобы были найдены на месте крушения самолета в 2014 году.

Позже стало известно, что гражданин Дорошенко притворялся австралийским корреспондентом. При помощи этого маневра СБУ сумела навязать западным изданиям позицию, которая выгодна Киеву, подчеркнул Джон Хелмер, пишет «ПолитРоссия». Нидерланды ранее вызвали посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17, передает НСН.