Стамбул, 2 ноября. Ливийская делегация прибыла с рабочим визитом в Турцию, сообщает официальный Twitter-аккаунт «Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи» (IHH).

Председатели советов трех главных племен североафриканского государства вошли в состав группы, которая прибыла в республику по приглашению IHH. В ближайшее время делегаты проведут ряд встреч с местной политической элитой в Стамбуле и Анкаре.

Напомним, что турецкая благотворительная организация IHH обвиняется в финансировании бандформирований в Сирии. Об этом стало известно благодаря американскому фотожурналисту Мэтту Шраеру. В январе текущего года он подал иск в суд Флориды в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом против Исламского банка Катара (QIB).

По его словам, эта организация связана с сирийской «Аль-Каидой»1, «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Ахрар аш-Шамом» (террористические организации, запрещены в РФ). В жалобе также указывается, что QIB пожертвовал значительную сумму в пользу Qatar Charity. Последний создал союз с турецким IHH для финансирования и поддержки террористов в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.