США и Евросоюз решили вмешаться в инцидент с Конституционным судом Украины

Киев, 2 ноября. Представительство США в Киеве опубликовало документ от имени ряда государств и членов Евросоюза по факту инцидента, связанного с Конституционным судом Украины.

В сообщении представителей сказано, что Евросоюз, ФРГ, Япония, Канада, Великобритания и Соединенные Штаты выражают обеспокоенность на фоне событий, касающихся решения Конституционного суда украинского государства.

Дипломаты США призвали стороны перейти к диалогу и найти пути решения возникшего кризиса. Это необходимо для борьбы с коррупцией и продолжения евроатлантического курса Украины, сказано в обращении. Глава Конституционного суда Украины ранее оспорил инициативу президента страны Владимира Зеленского, пишет НСН.