Дочь актрисы Ирины Цывиной считает, что мать могли убить

Москва, 2 ноября. Дочь актрисы Ирины Цывиной Зиновья Пусеп считает, что ее мать могли убить. Она обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать гибель актрисы.

Звезда сериала «Кадетство» ушла из жизни весной 2019 года. СМИ писали, что артистки не стало из-за кардиомиопатии. Но Зиновья считает, что мать могли убить.

На передаче «Пусть говорят» сын Цывиной Евгений рассказал, что очень тяжело переживал скоропостижную смерть матери. Он добавил, что не мог ни есть, ни пить, и похудел на восемь килограммов. Евгений заявил, что за имущество, которое принадлежало Цывиной, нужно каждый месяц платить. А Георгий Пусеп и Зиновья никаких денег ему не присылают.

Зиновья уверена, что Евгений не причастен к гибели матери. Но при этом молодой человек не хочет с ней ничего обсуждать. Он не любит вопросы о том, как она умерла, подчеркнула девушка.

«Ему удобно этот вопрос не решать, он пользуется имуществом», — заключила Зиновья.

Евгений уверен, что все имущество Цывиной должно принадлежать ему. Претензии Зиновьи и ее отца на столичные квартиры актрисы парень считает несправедливыми.

Напомним, что Ирина Цывина была замужем за Народным артистом СССР Евгением Евстигнеевым. Вторым ее супругом был Александр Благонравов. Евгений Благонравов — усыновленный ребенок. Вторым ребенком актрисы стала дочь Зиновья, которая родилась в отношениях с Георгием Пусепом. Большую часть времени девочка жила с отцом в Черногории.