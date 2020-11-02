Погребинский объяснил присутствие «клоунов Зеленского» в ТКГ

Киев, 2 ноября. Назначение военного обозревателя Алексея Арестовича на пост спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) наглядно демонстрирует отношение украинских властей и президента Владимира Зеленского к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил украинский политолог, конфликтолог Михаил Погребинский. В эфире телеканала Zik он заметил, что Киев в очередной раз открыто заявляет о своем нежелании выполнять пункты Минских соглашений и завершать гражданскую войну на востоке Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пост спикера украинской делегации ТКГ занял военный корреспондент Алексей Арестович, который ранее неоднократно призывал Киев к проведению вооруженной операции в Донбассе. Сам журналист опубликовал в одной из социальных сетей пост, в котором сообщил о своей новой должности.

Михаил Погребинский, комментируя назначение Арестовича на пост в ТКГ, раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за данное решение. Такими выходками Киев открыто саботирует выполнение своих обязательств по Минским соглашениям — украинские власти планируют и дальше продолжать затягивать мирное урегулирование в Донбассе, привлекая к процессу людей, призывающих к военным действиям.

Погребинский объяснил присутствие «клоунов Зеленского» в Минской переговорной группе. Он обратил внимание, что решение Зеленского непосредственно связано с политикой Киева. Украинские власти не планируют завершать гражданскую войну в ближайшее время. Однако новое назначение может грозить украинскому лидеру серьезными последствиями.

Политический эксперт напомнил, что на Украине возник серьезный политический кризис, а пропрезидентская партия «Слуга народа» фактически проиграла местные выборы. Сейчас же Зеленскому предстоит ответить за свои предвыборные обещания, а также искать некий компромисс в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

«Если он (Зеленский. — Прим. ФАН) подумает, чем для него закончились выборы и что ему стоит определиться, как воевать на западном фронте против Порошенко или искать место в центре, — это означает искать возможность компромисса», — резюмировал политолог.

Ранее Погребинский высказался о решении Зеленского отправить в отставку весь состав Конституционного суда Украины за постановление об отмене электронной декларации. Он отметил, что подобные меры являются неким проявлением истерики со стороны президента Украины.