Эксперт Валинуров оценил карьерные перспективы Сноудена

Москва, 2 ноября. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден станет объектом охоты многих работодателей, сказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Экс-работник американской разведки 2 ноября сообщил, что подает документы на российское гражданство. Сразу после оформления паспорта Сноуден получит множество заманчивых предложений по поводу работы, сказал Валинуров изданию «ПолитРоссия». Опыт американца позволит ему легко устроиться консультантом в любую государственную структуру. Имея навыки работы в Центральном разведывательном управлении и Агентстве нацбезопасности США, он станет желанным сотрудником российских спецслужб и крупных государственных корпораций.

Эдвард Сноуден с супругой Линдси Миллс живут в Москве с 2013 года. Им предоставили убежище после того, как американец обнародовал информацию о слежке ЦРУ за политиками и гражданами разных стран. Недавно они получили бессрочный вид на жительство в РФ, информирует издание «Парламентская газета».