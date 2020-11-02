Краснодарский лжемайор ФСО получил шесть лет тюрьмы за мошенничество

Краснодар, 2 ноября. Горожанин обманул местного предпринимателя и был схвачен полицией. Ближайшие шесть лет злоумышленник проведет за решеткой.

Краснодарский суд отправил в тюрьму мужчину, который представился майором Федеральной службы охраны России (ФСО) и «развел» краевого бизнесмена на 16 млн рублей. Отбывать наказание мошенник будет в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе суда.

Установлено, что лжемайор четыре года назад предложил сотрудничество предпринимателю, который планировал инвестировать крупную сумму денег в нефтеперерабатывающее дело. Обвиняемый пообещал «коллеге» помощь в получении субсидий на изготовление необходимого оборудования. За свои» услуги» преступник попросил 10,5 млн рублей. В тот момент, когда работа подходила к концу, краснодарец запросил еще денег, которые якобы ушли на допрасходы. Всего он «заработал» 16 млн рублей. Вскоре зачинщика задержали и завели на него уголовное дело.