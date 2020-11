Почему во Франции запретили турецких националистов

В последнюю неделю октября во Франции стало жарко: во Вьене, Десин-Шарпье и Дижоне вспыхнули протесты, а в четверг страну захлестнула волна террористических атак.

В правительстве полагают, что за протестами и погромами стоит турецкая националистическая группировка «Серые волки».

Редакции Telegram-каналов «Пятая республика» и «Рыбарь» разбиралась в «турецком следе» во французских протестах и пытались понять, насколько оправдан запрет группировки на территории Франции.

Современный французский террор

История сегодняшних французских терактов началась еще пять лет назад, в январе 2015 года, когда сатирический журнал Charlie Hebdo («Шарли Эбдо»), который неоднократно публиковал карикатуры антиисламского толка, подвергся террористической атаке алжирских мусульман, братьев Саида и Шерифа Куаши, заявивших о своей принадлежности к «Аль-Каиде»1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Позже ответственность за произошедшее также брало на себя «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Спустя неделю после теракта «Шарли Эбдо» выпустил в свет новый номер в память о трагедии. На обложке красовалась очередная карикатура на Пророка Мухаммада.

Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию в мусульманских странах. Нападение на редакцию все осудили. Однако возвращением карикатур были недовольны.

Так, иранские газеты писали о том, что президент Франции ведет себя недопустимо, защищая свободу слова после терактов, а опубликованные карикатуры назвали «оскорбительными».

Афганские талибы, воспользовавшись молчанием официальных СМИ Кабула, опубликовали на своем веб-ресурсе заметку, в которой описали случившиеся убийства как «тревожный звонок для тех, кто в прошлом оскорблял ислам и Пророка», однако открыто поддержать атаку не решились.

Турция, Алжир, Марокко и Тунис осудили террористическую атаку, однако запретили выпуск нового номера «Шарли Эбдо». Кстати, король Иордании, министры Турции, Алжира, Египта, Саудовской Аравии приняли участие в парижском Марше единства в честь жертв терактов. Представители Марокко участвовать в марше отказались.

В 2020 году деятели из «Шарли Эбдо» решили повторить свой художественный «подвиг», искренне не захотев вспоминать не только погибших коллег, но и серию терактов, случившихся в Париже и пригороде Сен-Дени в ноябре 2015 года.

Перебранка с Турцией

Убийство учителя вызвало громкий общественный резонанс — выступивший на национальной церемонии прощания с Пати президент Эммануэль Макрон заявил, что исламисты хотят завладеть будущим Франции и не только не осудил оскорбительные карикатуры, но и призвал бороться с исламским сепаратизмом.

Эти слова вызвали бурю возмущения не только со стороны мусульман Франции, но и всего мира. В авангарде, как всегда, оказалась Турция и президент Реджеп Тайип Эрдоган, предположивший, что лидер французского государства явно не здоров психически — иначе как объяснить его проблемы с исламом и мусульманами?

28 октября «Шарли Эбдо» выпустил новые карикатуры — в этот раз внимания художников «удостоился» не Пророк, а сам Эрдоган. Президент Турции, безусловно, ощущал себя своего рода избранным, но подобное оказалось слишком даже для него — турецкий президент подал в прокуратуру Анкары жалобу против французского издания.

А уже 29 октября в 09.30 вооруженный ножом молодой человек ворвался в церковь Нотр-Дам недалеко от вокзала Ниццы и убил трех человек — двух пожилых прихожанок и привратника.

Турецкие погромы

Если убийство трех человек в Ницце привлекло внимание мировой общественности, то происходящие в это время во Франции турецкие погромы

28 октября турецкие националисты с ножами и топорами напали на армянских демонстрантов, требующих признания независимости Нагорного Карабаха, и успели нанести ранения одному из них.

Des miliciens #turcs peuvent donc mener des expéditions punitives à la hache, sur notre sol, au nom d’un État étranger – que fait le contre-espionnage ? – contre des manifestants #arméniens qui n’ont cherché de mal à personne.

Qu’attend @Interieur_Gouv ?

✈️✈️✈️ https://t.co/idKc90o5JP — Thibault Talon (@ThibaultTalon) October 29, 2020

29 октября в Лионе и 30 октября в находящемся в 40 километрах к югу от него Вьене сотни турок устроили «карательную экспедицию» в армянские районы. Очевидцы сообщают, что к ним присоединились азербайджанские националисты.

Группы молодых людей размахивали турецкими флагами, демонстрируя всем знак ультраправой организации «Серые волки» и периодически скандируя «Смерть армянам!»

Hundreds Of Turks & Azeris Take To The Streets In Lyon, France Looking For Armenians. pic.twitter.com/qq0545nGvP — Zartonk Media (@ZartonkMedia) October 28, 2020

Les Turcs attaquent les policiers à #Vienne et veulent chasser les #Arméniens comme en 1915. Jusqu'à quand la France va rester neutre ? Jusqu'à quand allons-nous fermer les yeux sur l'expansionnisme turc ? Pourquoi attendre et ne pas sanctionner sévèrement la #Turquie ? pic.twitter.com/IiN7wIxo8c — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 29, 2020

Одновременно произошли погромы в австрийской Вене: толпа турок разгромила католическую церковь Святого Антония Падуанского — с криками «Аллах Акбар!» они сломали скамейки, разбили купель и разрушили исповедальню. Священнослужители вызвали полицию, но к моменту приезда правоохранителей нападавших уже и след простыл.

1 ноября в Лионе был осквернен памятник армянского геноцида: неизвестные нанесли на него надпись Loup Gris (франц. «Серые волки»).

Hate crimes continue around the world against Armenians. The gray wolves vandalized an Armenian school and genocide memorial in France! Armenophobic events are increasing in France. Source Armenianraprecords #PeaceForArmenians pic.twitter.com/mYvdJMGmSZ — Zara Հարությունյան???????? (@ZaraGiaa) November 1, 2020

И вот уже 2 ноября Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что деятельность «Серых волков» будет запрещена на территории страны.

С другой стороны, как можно запретить то, чего официально не существует?

«Не решает проблемы»

Французский политик Марин Ле Пен в своем Twitter заявила, что решение главы МВД «не решает проблемы», потому что нельзя запретить деятельность той структуры, которой официально во Франции не существует. Ле Пен порекомендовала обратить внимание на «Милли Горус» (тур. «Национальное видение») — религиозно-политическое движение, насчитывающее 71 мечеть и 10 «турецких» школ по всей Франции.

En annonçant la dissolution des « #LoupsGris », @GDarmanin fait un nouveau coup de com' (le mouvement n’est pas structuré en France), mais ne s’attaque pas au vrai problème : l’association pro-califat #MillîGörüş, qui gère 71 mosquées et 10 écoles « turques ». MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 2, 2020

Первые упоминания о сторонниках идеологии «Серых волков» во Франции датированы началом 1991 года: тогда под видом концерта турецкой эстрады в Рюпелданж (Мозель, недалеко от Метца) сторонники «Серых волков». Приехали тогда сторонники «Серых волков» из Германии.

Сегодня в Германии проживает самая многочисленная турецкая диаспора в мире — 2 миллиона человек. Франция на втором месте: в Пятую республику перебралось 700 тысяч. Утверждать, что среди них нет сторонников «Серых волков» — особенно учитывая тот факт, что это, в первую очередь, идеология, а не структура — наивно.

Французские издания называют лидером «Серых волков» во Франции 23-летнего турка французского происхождения родом из Бурк-ан-Брес.

Летом Ахмет Четин возглавил протесты в Десин-Шарпье, поддержав Азербайджан в войне против Армении. Тогда же на своей странице в Instagram он заявил:

«Пусть [турецкое] правительство даст мне оружие и 2000 евро, и я сделаю то, что нужно, где угодно во Франции».

Apparently a group of Turkish people have disturbed an Armenian demonstration near Lyon, in France. They ended up fighting and four people have been wounded. https://t.co/HufNZy5Wno — Anahit of Erebuni (@AErebuni) October 28, 2020

Именно Ахмет Четин тогда назвал Лион неофициальной столицей «Серых волков»:

«Каждый заботится о своем городе. В Лионе — мы, мы заботимся. В Марселе слишком много РПК-шников, слишком много армян».

И действительно, если обратиться к карте, то большая часть погромов и волнений с участием турецких националистов ограничены 40-километровым радиусом вокруг Лиона.

Координационный совет армянских организаций во Франции и вовсе заявляет, что «Серые волки» начали охоту на армян.

Vive indignation à la suite de la « chasse aux Arméniens » par les Loups Gris hier soir.



Le CCAF appelle les pouvoirs publics à interdire toutes les structures associatives inféodées aux autorités criminelles turques sur le territoire français. 1/2 pic.twitter.com/fy8ajbY8wm — CCAF France (@ccaf_france) October 29, 2020

Мастер-класс «Как разворошить осиное гнездо»

Франция сегодня походит на разворошенное осиное гнездо: пока доведенный «до ручки» народ готовится к тотальному карантину и ноябрьской COVID-блокаде, обстановку внутри страны подогревают меньшинства. И в этом противостоянии именно обычные французы оказались главными жертвами.

Турки, объявляющие себя на каждом углу самыми что ни на есть истинными защитниками ислама, просто не смогли пройти мимо такого безобразия и не принять участия.

Учитывая, какие последствия повлекла за собой публикация очередной карикатуры, равно и в какой момент это произошло, считать подобное совпадением смешно. Особенно если вспомнить, что ответные погромы затронули отнюдь не редакцию «Шарли Эбдо» или хотя бы административные здания, а католические храмы и армянские святыни.

Турецкие погромы во Франции, масштабные антифранцузские выступления по всему миру, давление на армянские диаспоры по определению не могут быть случайны.

В Анкаре совмещают приятное с полезным: пока на поле боя в Нагорном Карабахе удерживает инициативу Баку, «карманные» националисты устраивают погромы и беспорядки в странах-защитницах армян, не давая помешать претворению турецких замыслов в Закавказье.

Принцип divide et impera (лат. Разделяй и властвуй) во всей красе.

1 Организация запрещена на территории РФ.