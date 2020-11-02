Друзья Курковой ответили на слухи о первенце актрисы от суррогатной матери

Москва, 2 ноября. Общие друзья актрисы Равшаны Курковой и ее бойфренда Сергея Амаряна ответили на неподтвержденную информацию о первенце артистки, рожденном от суррогатной матери.

В конце октября в Сети появилось сообщение, что молодой человек актрисы, совладелец боксерского клуба Rocky Road подыскивает место для празднования рождения мальчика. Агент и близкая подруга Курковой Екатерина Комолова опровергла эту информацию.

Общие друзья актрисы и ее бойфренда оказались не в курсе радостного события. Телеведущий Тимур Соловьев, например, подчеркнул, что первый раз слышит о «рождении ребенка».

«У Сергея есть дочь-подросток от первого брака, растет настоящей красавицей. А вот о сыне впервые слышу. <…> Похоже, это банальный фейк», — рассказала KP.Ru знакомая бизнесмена.

Другие друзья Амаряна назвали информацию о первенце Курковой «чушью» и подчеркнули, что мужчина не стал бы скрывать от них радостную новость.

Куркова в августе отметила 40-летие. Она два раза вступала в брак: сначала вышла замуж за фотографа Семена Куркова и в итоге оставила себе его фамилию, а затем за актера Артема Ткаченко. Их отношения закончились в 2008 году. Актриса была беременна, но у нее случился выкидыш.