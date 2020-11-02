Волонтеры ищут пропавшего мужчину с бородой из Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 2 ноября. Владелец элитной иномарки не вернулся домой, после чего родственники забили тревогу. Поиски мужчины продолжаются уже неделю.

Правоохранительные органы разыскивают 47-летнего Николая З., жителя Нижнего Новгорода, без вести пропавшего в воскресенье, 25 октября. Выйти на след мужчины полиции помогают неравнодушные горожане.

По информации поисково-спасательного отряда «Волонтер», Николай может передвигаться по городам на личном автомобиле марки Mercedes Е 200. Местонахождение пропавшего до сих пор неизвестно.

Семья уточнила, рост нижегородца – 180 сантиметров, имеет плотное телосложение, русые с проседью волосы, серо-зеленые глаза и носит бороду. В момент исчезновения на нем был одет черный спортивный костюм и серые кроссовки.