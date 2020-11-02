Халед Махджуб: Сирт должен стать всеобъемлющим политическим центром Ливии

Бенгази, 2 ноября. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб назвал Сирт политическим центром Ливии.

Ранее глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж принял участие в конференции «Сирт-2». Министр отметил, что Сирт является «местом встречи всех городов». Он предложил перенести столицу именно в этот населенный пункт. Аналогичное мнение высказал и Махджуб.

«Сирт должен стать всеобъемлющим политическим центром Ливии», — заявил представитель армии.

Бригадный генерал ЛНА добавил, что пятый раунд межливийских переговоров в Гадамесе сыграет немаловажную роль для политического урегулирования ситуации в североафриканском государстве. Стороны рассмотрят возможность реализации женевских соглашений.

Также военачальник подчеркнул, что ЛНА не приемлет разделения территории Ливии. По его мнению, противники мирного разрешения кризиса в стране боятся понести наказание и ответить перед законом за совершенные преступления.

Напомним, что пятый раунд переговоров Совместного военного комитета в формате «5+5» стартовал в Гадамесе. Встреча проходит при участии исполняющей обязанности специального представителя Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс. Подробнее об этом можно прочитать в материале Федерального агентства новостей.