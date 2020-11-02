Доцент СПбГУ Ниязов объяснил, почему позиция Баку по Карабаху ужесточилась

Санкт-Петербург, 2 ноября. В медиацентре «Патриот» обсудили документальный фильм ФАН «Один день в Карабахе». При обсуждении фильма доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. По словам Ниязова, сегодня позиция Баку по Карабаху ужесточилась.

«То, что конфликт можно было урегулировать мирным путем, я говорил много раз. Я также говорил, что, если не начнется реализация плана [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова, ситуация скатится до состояния большого кровопролития. Это и произошло», — заявил доктор исторических наук.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил заявление, сделанное ранее министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, что на столе переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта лежат предложения российской стороны от 2016 года, которые в закавказских СМИ называются «планом Лаврова».

По словам Ниязи Ниязова, сегодня ситуация становится все более сложной.

«Очевидно, что старые формулы, которых придерживалась армянская сторона по урегулированию конфликта, сейчас действовать не будут. Никакие варианты, связанные с миром в обмен на территорию или статус, сегодня работать не будут, ситуация совершенно иная. Азербайджану уже удалось освободить часть своих территорий, в связи с этим позиция [азербайджанского] государства в ходе переговоров будет ужесточаться. Боевые действия будут идти со всей интенсивностью, пока армянская сторона не признает необходимость вывода оккупированных войск с оставшихся азербайджанских территорий», — заявил доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ.

По мнению Ниязова, судя по заявлениям Еревана, премьер-министр Армении Никол Пашинян не готов идти навстречу Азербайджану.

«Соответственно, боевые действия будут продолжаться. Но это не означает, что не должны быть предприняты шаги к урегулированию, такие шаги должны быть сделаны. В данном вопросе большую роль играет Российская Федерация», — объяснил Ниязи Ниязов.

По словам эксперта, попытки Армении втянуть Россию в нагорнокарабахский конфликт обречены на провал.

«Все разговоры о турках и сирийцах, которые якобы воюют на азербайджанской стороне, только способствуют разогреванию конфликта», — утверждает доктор исторических наук.

Отметим, ранее Анкара неоднократно заявляла о полной поддержке позиции Баку в нагорнокарабахском конфликте. Кроме того, в СМИ неоднократно появлялись данные, что азербайджанская армия применяет турецкое оружие, а также на стороне Баку воюют наемники из Сирии, прошедшие подготовку в лагерях запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.