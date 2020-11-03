Названа стоимость установки новогодних елей в Пензе

В Пензе определили стоимость установки главных городских новогодних елей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Как стало известно ФАН, управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, выступающее в роли заказчика, оценило работы по новогоднему благоустройству территории города в 300 тысяч рублей. За эту сумму будущий подрядчик обязуется выполнить монтаж и украшение трех искусственных новогодних елей, а также украшение одной живой растущей новогодней ели.

Напомним, что ранее депутаты городской Думы не смогли придти к единогласному решению в вопросе украшения города новогодней атрибутикой. В период второй волны коронавирусной инфекции некоторые посчитали недопустимым украшать центральные площади города, провоцируя тем самым массовые скопления людей. Однако в ходе голосования подавляющее большинство депутатов отдало свой голос за осуществление украшения города для придания ему новогоднего облика.