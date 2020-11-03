В Госдуме готовится законопроект об отчетах по электронным платежам

В Госдуму внесут законопроект, ужесточающий требования к платежам при помощи электронных средств. Речь идет о поправках в закон о валютном регулировании в части, касающейся денежных переводов и других денежных транзакций через электронные кошельки, которые делают физические лица-резиденты.

О том, исчезнут ли банковские офисы и наличные деньги, какие формы обращения денег используют россияне и есть ли перспективы у цифрового рубля в России, читайте в материале ФАН.

Неудобное нужно выводить с рынка

О целях законопроекта рассказал один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

«Государство не то, что хочет все регулировать — государство обязано все регулировать! — заявил депутат. — Ведь если оно не отрегулирует, то тогда та или иная деятельность не попадает под законы — и возникает очень много проблем, в том числе и с электронными платежами».

Объясняя, почему государство должно регулировать рынок криптовалюты, Дивинский обратил внимание на рядовую жизненную ситуацию.

«Допустим, человек ушел в мир иной и оставил какое-то состояние в криптовалюте. Можно это передавать по наследству? Нельзя. Можно с этим судиться? Нельзя. А если государство отрегулировало, то суд обязан принимать к делопроизводству. Даже если государство что-то не заметило, то сами граждане должны сказать: нет, вы нам отрегулируйте, иначе получается коллапс», — рассказал он.

Дивинский заметил, что либерализацией валютного законодательства российские власти начали заниматься давно. Поначалу оно было очень жестким, но сегодня, по словам парламентария, финансовые границы исчезают.

Один из соавторов законопроекта напомнил, что мы все находимся в большой мировой торговой сфере и что пока еще нет единых законов по всему миру: в каждой стране они свои.

«У нас много граждан работают за границей. Резиденты, находясь за границей, пользуются электронными кошельками. Зачастую это электронные платежи не уполномоченных банков, а банков страны за пределами РФ. Никто никаких отчетов не получает», — пояснил Дивинский.

Он добавил, что электронные платежи пока еще не попали в действующие законы, и новый законопроект наверстает упущенное.

«Что мы поняли? Сделки и расчеты с поставщиками каких-либо услуг за границей производите в электронном виде? Пожалуйста, раз уж весь мир к этому приучен. Но, мы определили ограничения — в сумме до 600 тыс. рублей. То есть это уже не декларация, а отчет о движении денежных средств путем электронных платежей», — сказал Дивинский.

При этом тему развития электронных платежей депутат не стал прямо связывать с перспективами появления такой разновидности отечественной валюты, как цифровой рубль, о котором все чаще говорят в банковской среде.

«Мы должны предоставить все возможные финансовые инструменты для работы граждан. И то, что им удобно, то, что им подходит, — развивать. А то, что неудобно, надо выводить из рынка», — отметил депутат.

Деньги не меняют сущность — только форму

Доктор экономических наук, профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко на вопрос, уйдут ли все банки в Интернет, ответила с позиции ученого. Она считает, что правовые нормы в свете цифровизации денег не смогут поменять их сущности. Тем не менее, сегодняшние цифровые технологии делают процесс «хождения» денег более дешевым, надежным и прозрачным, полагает экономист.

«Не меняется сущность — меняется форма денег. Электронные сигналы — форма учета и хранения стоимости. Это касается практиков и затрагивает их бизнес, поэтому участники экономической деятельности пришли сюда раньше всех», — подытожила Криворучко.

Она объяснила, почему сегодня центробанки разных стран рассматривают внедрение цифровых валют.

«Центральные банки правильно поняли основной тренд и решили возглавить эти процессы, чтобы предложить надежные формы расчетов, обеспечить стабильность и гарантии клиентам. Наш ЦБ показал, что не хочет отставать от международного тренда», — подчеркнула Криворучко.

При этом эксперт отметила, что это трансформирует всю сферу наличного денежного обращения.

«Никто не говорит, что наличные деньги — это бумажные деньги. Так сложилось, что мы наличные деньги воспринимаем только в виде банкнот. Но следующие наличные деньги будут электронными, в цифровых кошельках», — прогнозирует эксперт.

Система межбанковских расчетов в России хорошая и быстрая, тогда как сфера наличного денежного обращения устарела, добавила Светлана Криворучко.

Сохранение тайны личной жизни

Как пояснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, одной из целей введения цифрового рубля является повышение отслеживаемости платежей в экономике. При этом эксперт связывает намерение ЦБР ввести в недалеком будущем цифровой рубль не с желанием установить тотальный контроль, а с необходимостью повысить расследование некоторых типов преступлений: ухода от налогов, коррупции, торговли наркотиками.

Главный вопрос в том, как при этом сохранить конфиденциальность расчетов и право на тайну личной жизни, считает эксперт.

«Именно проблема утери анонимности в финансовом секторе выходит за пределы финансового регулирования. Ведь, по большому счету, в мире пока не выработали эффективных подходов к защите персональных данных в социальных сетях или в Интернете в целом», — полагает эксперт.

Достов видит проблему и в том, что персонализация расчетов может оттолкнуть потребителей от безналичных платежей в принципе.

«Если людям нужно для открытия счета, электронного кошелька или получения цифрового рубля прийти в офис банка с паспортом, то безнал не станет универсальным. Поэтому и регуляторы, и частный сектор активно внедряют разные методы удаленной идентификации. В России можно пройти упрощенную идентификацию, указав данные нескольких документов на сайте, либо полную идентификацию — с использованием биометрии или по видеосвязи», — пояснил Достов.

Эксперт рассчитывает, что со временем возможности удаленной идентификации будут расширяться. Он пояснил, что отслеживание расчетов не обязательно связано с фиксацией имени или паспортных данных потребителя. Службы финансового мониторинга научились отслеживать подозрительные операции на основе поведения плательщиков, места и обстоятельств совершения платежа.

«Это, несомненно, будет требовать от потребителей большего внимания к сохранности своих персональных данных: какими сведениями, с кем и на каких условиях они делятся с организациями», — поделился размышлениями Виктор Достов.

Для пользователей этот анализ незаметен, но он ведется в режиме реального времени и позволяет отсекать существенную долю незаконных операций. Эксперт прогнозирует, что степень персонификации в расчетах, безусловно, будет возрастать.