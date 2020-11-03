Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В Госдуме готовится законопроект об отчетах по электронным платежам

В Госдуме готовится законопроект об отчетах по электронным платежам

В Госдуму внесут законопроект, ужесточающий требования к платежам при помощи электронных средств. Речь идет о поправках в закон о валютном регулировании в части, касающейся денежных переводов и других денежных транзакций через электронные кошельки, которые делают физические лица-резиденты.

О том, исчезнут ли банковские офисы и наличные деньги, какие формы обращения денег используют россияне и есть ли перспективы у цифрового рубля в России, читайте в материале ФАН.

Неудобное нужно выводить с рынка

О целях законопроекта рассказал один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.

«Государство не то, что хочет все регулировать — государство обязано все регулировать! — заявил депутат. — Ведь если оно не отрегулирует, то тогда та или иная деятельность не попадает под законы — и возникает очень много проблем, в том числе и с электронными платежами».

Объясняя, почему государство должно регулировать рынок криптовалюты, Дивинский обратил внимание на рядовую жизненную ситуацию.

«Допустим, человек ушел в мир иной и оставил какое-то состояние в криптовалюте. Можно это передавать по наследству? Нельзя. Можно с этим судиться? Нельзя. А если государство отрегулировало, то суд обязан принимать к делопроизводству. Даже если государство что-то не заметило, то сами граждане должны сказать: нет, вы нам отрегулируйте, иначе получается коллапс», — рассказал он.

Дивинский заметил, что либерализацией валютного законодательства российские власти начали заниматься давно. Поначалу оно было очень жестким, но сегодня, по словам парламентария, финансовые границы исчезают.

В Госдуме готовится законопроект об отчетах по электронным платежам

Один из соавторов законопроекта напомнил, что мы все находимся в большой мировой торговой сфере и что пока еще нет единых законов по всему миру: в каждой стране они свои.

«У нас много граждан работают за границей. Резиденты, находясь за границей, пользуются электронными кошельками. Зачастую это электронные платежи не уполномоченных банков, а банков страны за пределами РФ. Никто никаких отчетов не получает», — пояснил Дивинский.

Он добавил, что электронные платежи пока еще не попали в действующие законы, и новый законопроект наверстает упущенное.

«Что мы поняли? Сделки и расчеты с поставщиками каких-либо услуг за границей производите в электронном виде? Пожалуйста, раз уж весь мир к этому приучен. Но, мы определили ограничения — в сумме до 600 тыс. рублей. То есть это уже не декларация, а отчет о движении денежных средств путем электронных платежей», — сказал Дивинский.

При этом тему развития электронных платежей депутат не стал прямо связывать с перспективами появления такой разновидности отечественной валюты, как цифровой рубль, о котором все чаще говорят в банковской среде.

«Мы должны предоставить все возможные финансовые инструменты для работы граждан. И то, что им удобно, то, что им подходит, — развивать. А то, что неудобно, надо выводить из рынка», — отметил депутат.

Деньги не меняют сущность — только форму

Доктор экономических наук, профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко на вопрос, уйдут ли все банки в Интернет, ответила с позиции ученого. Она считает, что правовые нормы в свете цифровизации денег не смогут поменять их сущности. Тем не менее, сегодняшние цифровые технологии делают процесс «хождения» денег более дешевым, надежным и прозрачным, полагает экономист.

«Не меняется сущность — меняется форма денег. Электронные сигналы — форма учета и хранения стоимости. Это касается практиков и затрагивает их бизнес, поэтому участники экономической деятельности пришли сюда раньше всех», — подытожила Криворучко.

Она объяснила, почему сегодня центробанки разных стран рассматривают внедрение цифровых валют.

«Центральные банки правильно поняли основной тренд и решили возглавить эти процессы, чтобы предложить надежные формы расчетов, обеспечить стабильность и гарантии клиентам. Наш ЦБ показал, что не хочет отставать от международного тренда», — подчеркнула Криворучко.

При этом эксперт отметила, что это трансформирует всю сферу наличного денежного обращения.

«Никто не говорит, что наличные деньги — это бумажные деньги. Так сложилось, что мы наличные деньги воспринимаем только в виде банкнот. Но следующие наличные деньги будут электронными, в цифровых кошельках», — прогнозирует эксперт.

В Госдуме готовится законопроект об отчетах по электронным платежам

Система межбанковских расчетов в России хорошая и быстрая, тогда как сфера наличного денежного обращения устарела, добавила Светлана Криворучко.

Сохранение тайны личной жизни

Как пояснил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, одной из целей введения цифрового рубля является повышение отслеживаемости платежей в экономике. При этом эксперт связывает намерение ЦБР ввести в недалеком будущем цифровой рубль не с желанием установить тотальный контроль, а с необходимостью повысить расследование некоторых типов преступлений: ухода от налогов, коррупции, торговли наркотиками.

Главный вопрос в том, как при этом сохранить конфиденциальность расчетов и право на тайну личной жизни, считает эксперт.

«Именно проблема утери анонимности в финансовом секторе выходит за пределы финансового регулирования. Ведь, по большому счету, в мире пока не выработали эффективных подходов к защите персональных данных в социальных сетях или в Интернете в целом», — полагает эксперт.

Достов видит проблему и в том, что персонализация расчетов может оттолкнуть потребителей от безналичных платежей в принципе.

«Если людям нужно для открытия счета, электронного кошелька или получения цифрового рубля прийти в офис банка с паспортом, то безнал не станет универсальным. Поэтому и регуляторы, и частный сектор активно внедряют разные методы удаленной идентификации. В России можно пройти упрощенную идентификацию, указав данные нескольких документов на сайте, либо полную идентификацию — с использованием биометрии или по видеосвязи», — пояснил Достов.

В Госдуме готовится законопроект об отчетах по электронным платежам

Эксперт рассчитывает, что со временем возможности удаленной идентификации будут расширяться. Он пояснил, что отслеживание расчетов не обязательно связано с фиксацией имени или паспортных данных потребителя. Службы финансового мониторинга научились отслеживать подозрительные операции на основе поведения плательщиков, места и обстоятельств совершения платежа.

«Это, несомненно, будет требовать от потребителей большего внимания к сохранности своих персональных данных: какими сведениями, с кем и на каких условиях они делятся с организациями», — поделился размышлениями Виктор Достов.

Для пользователей этот анализ незаметен, но он ведется в режиме реального времени и позволяет отсекать существенную долю незаконных операций. Эксперт прогнозирует, что степень персонификации в расчетах, безусловно, будет возрастать.

Новости партнеров