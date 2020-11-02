Авторы фильма ФАН «Один день в Карабахе» показали реальную картину жизни

Санкт-Петербург, 2 ноября. На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» был представлен фильм ФАН «Один день в Карабахе». Оператор фильма Евгений Рудаков рассказал о процессе съемок и поделился личными впечатлениями о ситуации в Нагорном Карабахе.

«Я впервые побывал в горячей точке, мы там ездили на линию соприкосновения. Мне 25 лет, а там были ребята 16–18 лет. Там достаточно страшная картина, я реально переживал за свою жизнь», — говорит Евгений Рудаков.

По словам оператора, люди, с которыми съемочной группе удалось пообщаться, стремятся к миру, абсолютно никто не хочет продолжения войны.

«Самое большое впечатление — ночевка в гостинице под обстрелом. Всю ночь был звук сирены, были слышны звуки бомбежки, которая по ощущениям была совсем близко. Да, мы были на самой линии соприкосновения, но военных действий наша команда не видела», — вспоминает Евгений.

Очень сильное впечатление на Рудакова произвело отчаяние беззащитных пожилых людей.

«Трудно описать, что чувствуют пожилые люди, которые оказались в центре конфликта. Они просто чего-то ждут, однако нет конкретного представления, чего именно они ожидают», — объяснил член съемочной группы.

По мнению Евгения Рудакова, нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие, садиться за стол переговоров и миром решать все проблемы.

Большое интервью с Евгением Рудаковым читайте на сайте ФАН.