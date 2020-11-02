Азербайджанский политолог рассказал о возможном компромиссе с Арменией

Санкт-Петербург, 2 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили фильм «Один день в Карабахе», снятый ФАН. Политолог, эксперт Валдайского клуба, конфликтолог Фархад Мамедов рассказал о позиции азербайджанской власти.

«Желание Азербайджана заключалось в решении вопроса мирным путем. Не выселяя армян из Нагорного Карабаха, государство хотело вернуть свою территорию», — заявил Фархад Мамедов.

Эксперт подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после освобождения Физули с азербайджанской стороны был сигнал армянам, что надо остановиться и идти на переговоры, которые базируются на международно-правовых нормах.

«Нужно политическую волю занести в рамки международного права. На сегодняшний день я не вижу, чтобы Азербайджан или Армения остановились. Мы поменялись ролями — если раньше Азербайджан потерял территорию и ждал реванша, то сейчас армяне считают, что они потеряли свою территорию и им нужен реванш. Все это ведет к эскалации конфликта», — объяснил политолог.

Конфликтолог отметил, что на сегодняшний день общество не готово к компромиссу, хотя и увидело кровь.

«Азербайджан продолжает свое дело, и Международное сообщество признало территорию Нагорного Карабаха азербайджанской», — сообщил специалист.

Однако Фархад Мамедов заявил, что компромисс возможен.

«Президент Азербайджана заявил, что если Армения остановится сейчас, то азербайджанская сторона тоже остановится. При этом должен быть реализован вывод вооруженных сил Армении. Ведь есть вопрос физической безопасности людей, который существовал на протяжении двадцати пяти лет. Мы заботились о безопасности своих людей, которые были изгнаны из этой территории. Можно говорить о вводе миротворческих сил, но их главная функция — обеспечение безопасности. У армян всегда была фобия, что если они выведут свои вооруженные силы, то появятся азербайджанские военные и уничтожат все население. Но это не так», — рассказал эксперт.

По словам политолога, Азербайджан сегодня соглашается с тем, чтобы армяне жили в его составе и имели при этом международные гарантии, которые будут обозначены в процессе переговоров и закрепятся на уровне Совета безопасности ООН.