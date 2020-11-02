Эксперт назвал Турцию главным фактором войны в Нагорном Карабахе

Санкт-Петербург, 2 ноября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» обсудили фильм «Один день в Карабахе», снятый ФАН.

Представитель Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Хачатур Сугян рассказал, почему Турция имеет прямое влияние на ход военных действий в Нагорном Карабахе.

«Говорят, Нагорный Карабах — это территория Азербайджана. Это не так. Я согласен, что есть закон территориальной целостности, но есть более важный закон — право нации на самоопределение. Этого права лишают Нагорный Карабах», — заявил Хачатур Сугян.

По словам эксперта, фактором войны в Закавказье является Турция.

«Эрдоган размечтался об Османской империи. Сегодня Азербайджан потихоньку поглощается Турцией, потому что именно она решает ход событий. Это является прямым взаимодействием на интересы России. Сегодня Турция делает все против Российской Федерации, потому что хочет стать ключевым игроком на Кавказе. Все это привлекает боевиков, людей, которые за деньги убивают других, и эти действия происходят на южных границах России. Если не остановить боевиков, то они так же попадут через Азербайджан в Дагестан и так далее», — сообщил представитель Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.