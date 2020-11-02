Human Rights Solidarity осудила ПНС за вмешательство в работу СМИ

Триполи, 2 ноября. Организация Human Rights Solidarity (HRS) объяснила почему в Ливии нет условий для работы независимых СМИ.

Поводом для заявления стал Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов — 2 ноября, сообщает телеканал Libya Al Ahrar. HRS утверждает, что сотрудники ливийских информационных агентств и других медиаплатформ десятилетиями страдают от цензуры и давления со стороны Правительства национального согласия (ПНС).

Организация подчеркнула, что беспредел триполитанских «властей» связан с несоблюдением доклада о безопасности журналистов ООН, в котором одним из главных пунктов является свобода слова. В свете последних событий Human Rights Solidarity также потребовала ПНС освободить главу Ливийского управления СМИ Мухаммада Байи.

Напомним, чиновника похитили боевики из радикально-исламистской коалиции «Силы защиты Триполи». После нападения Байи без объяснения причин заточили в частную тюрьму. Организация просит передать его дело в прокуратуру для проведения независимого расследования. Примечательно, что до захвата ливиец распорядился о прекращении распространения вбросов против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что к похищению Байи причастен посол Катара. Дипломат потребовал отстранить чиновника от должности и заключить под стражу. Подобное заявление возмутило представителей ливийских СМИ.