С сентября в Нагорном Карабахе продолжается противостояние Азербайджанских вооруженных сил и ополченцев. Бои только усиливаются, количество пострадавших растет, а стороны так и не сели за стол переговоров. Медиагруппа «Патриот» и ФАН организовали прямой эфир с участием представителей заинтересованных сторон, чтобы обсудить варианты выхода из конфликта. В ходе эфира между спикерами разгорелась горячая дискуссия относительно вечных вопросов: «кто виноват?» и «что делать?». Некоторые из них предположили, что самоопределение жителей — ключ к выходу из нагорнокарабахского конфликта.

Бои в Нагорном Карабахе не утихают, Азербайджанская сторона по-прежнему наступает, но и ополчение сдаваться не собирается. Каждая из сторон считает территорию своей и готова стоять до конца. По словам политолога и эксперта Валдайского клуба Фархада Мамедова, оба народа могут доказать принадлежность Карабаха себе, используя историю, но сейчас необходимо смотреть в будущее. Мамедов считает, что изначально надо было придерживаться базовых международных принципов и договариваться с Азербайджаном об автономии.

«С самого начала у Азербайджана было желание решить вопрос миром, просто вернуть территорию под свой контроль, а не выселять оттуда армян. <…> Сегодня, к сожалению, я не вижу причин, чтобы Армения и Азербайджан остановились в этом противостоянии. Если раньше мы считали, что потеряли территорию и ждали реванша, то теперь армяне считают, что потеряли территорию и тоже рассчитывают на реванш. Международным сообществом признано, что это все же территория Азербайджана. И если месяц назад Нагорный Карабах мог добиться большой автономии с широкими правами, то сегодня уже нет. А завтра тем более», — заявил политолог.

Доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов сказал, что военный конфликт был предрешен потому, что на протяжении последних десяти лет, так и не было обоюдных попыток мирно решить карабахский вопрос.

«Еще 10 лет назад, я говорил, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем, и если не начнется реализация «плана Лаврова», то ситуация скатится к кровопролитию. Что и получилось. Сегодня не прийти к миру путем обмена на территории или получения политического статуса, — уверен Ниязов. — Азербайджану уже удалось освободить часть своих территорий. И они будут вести бои пока Армения не выведет свои войска оттуда. Поэтому боевые действия будут продолжаться».

В ходе дискуссии каждая из сторон отстаивала свою точку зрения. Порой было достаточно жарко, и представитель Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Хачатур Сугян задался справедливым вопросом: как решать такой конфликт, «если мы здесь за столом не можем договориться».

«Все говорят о том, что это территория Азербайджана. Есть закон о территориальной целостности, но есть и право нации на самоопределение. Почему Косово можно было самоопределиться, а Нагорному Карабаху — нет?» — возмутился Сугян.

По его мнению, политика выдавливания армян из Нагорного Карабаха началась еще с Гейдара Алиева. В этом регионе намеренно не развивали инфраструктуру, было мизерное финансирование социальных сфер: школ, больниц и прочего. Поэтому большая часть работоспособного армянского населения была вынуждена податься на заработки в Россию. Но сегодняшняя война — это дело рук Турции, считает он.

«Основной фактор войны на Кавказе — это Турция. Эрдоган размечтался о новой Османской империи. Азербайджан становится сателлитом Турции. И это прямая угроза России. <…> Турция делает все против России и хочет стать игроком на Кавказе привлекая боевиков. Тут речь идет не об ополченцах, которые защищают свою территорию. Наемники — это беспринципные люди, которые за деньги приезжают в другую страну убивать людей. Все это происходит на южных границах России. Как может быть такое, что Россия уничтожает этих боевиков в Сирии, а они уже оказались на границах Дагестана?» — заявил Сугян.

Представитель Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Ваган Бабаханян отметил, что не важно, могут политики договориться или нет, и сколько лет конфликт находится в замороженном состоянии. Но ни одна из сторон не имеет права переводить его в боевую фазу.

«Не имеет значения, сколько будут идти переговоры. Если политики не могут договориться, это не дает никому права поднять камень в несогласную сторону. И здесь проблема скорей в том, что мы имеем дело не с Азербайджаном, а с Турцией. К сожалению, сегодня в Баку Алиев не решает», — добавил он.

С одной стороны, оба лагеря несут потери и не желают продолжения военных действий. С другой, каждый из них упорно стоит на своем. Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов убежден, что военного решения данной задачи нет, поэтому возможно, стоит посмотреть на опыт Косово и дать людям право на самоопределение.

«Либо смерть, либо территория — это не диалог. Может косовский вопрос и не совсем идентичен, но мне кажется, люди сами должны определиться, где им жить. Конечно видно, что в конфликте присутствуют внешние игроки, и они играют по-крупному. Здесь мало того, что вопрос коснулся территории, так еще и национальную карту разыгрывают. Армянам и азербайджанцам придется договариваться. А договор — это движение друг другу навстречу. Бесконечно бряцать оружием не получится», — сказал он.

Вострецов предупредил, что ни одна из сторон не будет в выигрыше, если конфликт опять просто заморозят. На данный момент по мнению депутата, важно остановить боевые действия и сделать зону Нагорного Карабаха бесполетной. А дальше сторонам необходимо все же сесть за стол переговоров, причем, не только друг с другом, но и с теми людьми, которые там сейчас живут.

«Пусть это будет самостоятельное государство, пусть сделают эту территорию добрососедской. Надо исходить из интересов народа, который там находится. Надо дать людям дать жить свободно, за эти годы там уже состоялась своя самостоятельная жизнь», — уверенно заявил он.

Фархад Мамедов отметил, что России в данной ситуации надо руководствоваться тем, чтобы дружеские отношения остались и с Арменией, и с Азербайджаном. Так как очень важен мир в этом регионе и предсказуемость развития событий. Политолог считает, что Баку, в свою очередь, тоже должен сохранить стратегическую связь с Москвой.