Эксперт объяснил, почему Москва не ввяжется в конфликт в Карабахе



Санкт-Петербург, 2 ноября. Политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Кто принесет мир в Нагорный Карабах?» о том, что, по мнению азербайджанской стороны, останавливает Россию от участия в нагорнокарабахском конфликте.

«Россия — сопредседатель минской группы, ей очень важно поднимать авторитет в Совете Безопасности ООН, потому что это единственная площадка, которая может ограничивать деятельность таких геополитических конкурентов России, как США. А здесь четыре резолюции Совета Безопасности ООН, от них не отвертеться. Они принимались, в том числе со стороны РФ. Поэтому, я думаю, для России важен мир, но также важна и предсказуемость в этом регионе. Я не верю в слухи и фобии, которые создаются в Армении: что там сирийцы и уже пакистанцы, а завтра еще кто-то появится. У страха глаза велики», — заявил Фархад Мамедов.

Эксперт уверен, что нашей стране важно, чтобы Азербайджан сохранил свои стратегические связи с ней.

«Для России есть план минимум и максимум в постсоветском пространстве. Например, Азербайджан подписал конвенцию по Каспию, она предусматривает, что на побережье Каспийского моря не могут быть размещены военные базы иностранных государств. То есть та фобия о влиянии Турции, об Османской империи, о Туране — это все фикция, чтобы создать информационный фон для активного вовлечения России в этот конфликт», — отметил Фархад Мамедов.

Политолог считает, что Россия не должна вставать ни на чью сторону, чтобы не провоцировать межэтнические столкновения внутри своей страны.

«В июле этого года Россия поняла, что враждебность переходит и на территорию Российской Федерации. Слава богу, что с начала этой войны государственные органы РФ смогли эффективно сработать, чтобы диаспоры и экономические субъекты не перешли «красную линию» в отношениях друг с другом. И для нас это тоже хорошо, потому что Азербайджан все время говорит, что мы воюем на своей территории с оккупантом в лице Республики Армения», — пояснил он.

России необходимо сохранить отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.