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Эксперт объяснил, почему Москва не ввяжется в конфликт в Карабахе

Эксперт объяснил, почему Москва не ввяжется в конфликт в Карабахе
Санкт-Петербург, 2 ноября. Политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов рассказал в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Кто принесет мир в Нагорный Карабах?» о том, что, по мнению азербайджанской стороны, останавливает Россию от участия в нагорнокарабахском конфликте.

«Россия — сопредседатель минской группы, ей очень важно поднимать авторитет в Совете Безопасности ООН, потому что это единственная площадка, которая может ограничивать деятельность таких геополитических конкурентов России, как США. А здесь четыре резолюции Совета Безопасности ООН, от них не отвертеться. Они принимались, в том числе со стороны РФ. Поэтому, я думаю, для России важен мир, но также важна и предсказуемость в этом регионе. Я не верю в слухи и фобии, которые создаются в Армении: что там сирийцы и уже пакистанцы, а завтра еще кто-то появится. У страха глаза велики», — заявил Фархад Мамедов.

Эксперт уверен, что нашей стране важно, чтобы Азербайджан сохранил свои стратегические связи с ней.

«Для России есть план минимум и максимум в постсоветском пространстве. Например, Азербайджан подписал конвенцию по Каспию, она предусматривает, что на побережье Каспийского моря не могут быть размещены военные базы иностранных государств. То есть та фобия о влиянии Турции, об Османской империи, о Туране — это все фикция, чтобы создать информационный фон для активного вовлечения России в этот конфликт», — отметил Фархад Мамедов.

Эксперт объяснил, почему Москва не ввяжется в конфликт в Карабахе

Политолог считает, что Россия не должна вставать ни на чью сторону, чтобы не провоцировать межэтнические столкновения внутри своей страны.

«В июле этого года Россия поняла, что враждебность переходит и на территорию Российской Федерации. Слава богу, что с начала этой войны государственные органы РФ смогли эффективно сработать, чтобы диаспоры и экономические субъекты не перешли «красную линию» в отношениях друг с другом. И для нас это тоже хорошо, потому что Азербайджан все время говорит, что мы воюем на своей территории с оккупантом в лице Республики Армения», — пояснил он.

России необходимо сохранить отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

«И президент РФ Владимир Путин, в принципе, это и сказал», — пояснил Фархад Мамедов.

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