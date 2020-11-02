Пашаев предложил помощь семье волгоградца, убитого из-за скандала в чате

Известный юрист Эльман Пашаев выразил готовность помочь семье мужчины, погибшего в Волгограде после ссоры в родительском чате. У погибшего осталась маленькая дочь, которую мужчина воспитывал один. По словам Пашаева, в данном случае речь в первую очередь идет об интересах ребенка, которому надо постараться обеспечить нормальное будущее.

Дикая история

Дикая история в Волгограде, где из-за ссоры в родительском чате был жестоко избит и через несколько дней скончался 41-летний Роман Гребенюк, один воспитывавший дочь, продолжает развиваться. Вину в избиении признал ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян, который таким способом «отомстил» за сестру, поссорившуюся с Гребенюком в родительском чате.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, в настоящее время следователи ищут свидетелей преступления, которые были в банке в момент, когда Мелконян жестоко избил Гребенюка. Видео того, как Роману оказывают помощь, предоставлено СК.

Сообщается, что после совершения преступления Мелконян спокойно ушел из здания банка, позже он был задержан. Вину признал, в настоящее время находится под стражей. Как сообщили в СК, после того, как избитый Роман Гребенюк скончался в реанимации, действия Арсена Мелконяна были переквалифицированы на более тяжкий состав преступления.

«Обвинение будет предъявляться по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщила представитель ведомства.

Конфликт на ровном месте

Скандал, закончившийся трагедией, начался 23 октября буквально на ровном месте из-за онлайн-задания по русскому языку, которое требовалось сдать к определенному часу. Роман предлагал отвести на задание больше времени, его оппонентка Анна (Ануш) Мелконян уверяла, что нет ничего сложного в том, чтобы выполнить все в срок. Постепенно от конструктивного обсуждения дошло до скандала, к которому присоединился муж Анны, заступившийся за оскорбленную (по его мнению) жену. Через несколько часов после конфликта брат Анны подкараулил Романа в отделении банка и несколько раз ударил по голове. Полностью роковую переписку приводит сайт «Волгоград онлайн».

Департамент образования Волгограда взял на контроль ситуацию в школе №96, где учатся и дочь погибшего Романа, и племянница Мелконяна.

Как сообщает источник ФАН, в понедельник дети вышли на учебу с каникул, и в школе беспокоились, что трагедия отразится на племяннице Мелконяна, но этого не произошло. Источник считает, что причиной тому — сплоченность большой армянской диаспоры Волгограда. В школе, где учатся дочь погибшего Романа и племянница Мелконяна, по словам источника, среди учащихся — до 30% армян. Поэтому дочь Анны многие поддерживают. Сама Анна одна из самых активных родительниц — неформальный лидер всех инициатив, организатор различных мероприятий, всегда была на хорошем счету у учителей. С журналистами она сейчас не общается.

Сообщается, что раньше у Анны не было конфликтов с Романом, который также был активным участником школьных мероприятий и одно время входил в родительский комитет класса.

«Король» района

А вот репутация Арсена Мелконяна, который нанес роковые удары, гораздо хуже. По данным источника ФАН в Волгограде, Арсен, похоже, чувствовал себя королем в городе. 82-й судебный участок Дзержинского района (в этом районе проживает много армян) неоднократно штрафовал Мелконяна за нарушения ПДД, в том числе за выезды на встречку через двойную сплошную.

В 2017 году Мелконян был на 18 месяцев лишен водительствах прав за лихачество, тут же снова сел за руль, но был остановлен инспектором ГИБДД. На суде Арсен заявил, что ему надо было отвезти новорожденного ребенка. Штрафы он никогда не платил, так как официально нигде не работал, и ему назначили административный арест.

Кроме того, Мелконян брал и не отдавал кредиты: в частности, взял «безвозвратный» кредит в банке ПАО «МТС-Банк». Банк обратился в суд и выиграл дело, но деньги вернуть так и не смог. Мелконян официально не работает, машина оформлена не на него — взять с него нечего. Сейчас его долг составляет 121 580,03 руб.

Был также судим за мошенничество: в составе преступной группы занимался автоподставами, ему инкриминировали 18 эпизодов, плюс статья за подделку документов для махинаций со страховкой. Получил два года условно — летом срок закончился.

Защитить интересы ребенка

Известный столичный адвокат Шота Горгадзе предложил бесплатную помощь родным скончавшегося Романа Гребенюка. Горгадзе не хочет, чтобы Мелконян ушел от ответственности или отделался легким испугом. Юрист не исключает, что к ответственности удастся привлечь и Анну, которая спровоцировала скандал, закончившийся трагедией.

Федеральное агентство новостей обратилось к известному юристу Эльману Пашаеву (ранее защищавшему артиста Михаила Ефремова) с вопросом, согласился бы он помочь в волгоградском деле потерпевшей стороне.

Пашаев высказал сомнение, что его коллега Горгадзе действительно готов заниматься этим делом, и пояснил, при каких условиях готов сам вступить в этот процесс.

«Эта статья (инкриминируемая Мелконяну. — Прим. ФАН) — до 15 лет [колонии]. Тут самое важное — ребенок, который остался без отца. Даже если Мелконяну дадут 20 лет, ребенку от этого легче не будет. В таких случаях статья предусматривает возмещение морального и материального вреда потерпевшему. Это не значит, что Мелконяна выпустят, но чтобы получить меньший срок, он должен согласиться на условия защиты потерпевших (о возмещении ущерба. — Прим. ФАН)».

По словам Пашаева, он готов принять участие в защите семьи Гребенюка, если ему будет сделано соответствующее предложение.

«С удовольствием: где речь идет об интересах ребенка, я с радостью подключусь. Главное — чтобы была соответствующая просьба и доверенность», — подчеркнул Эльман Пашаев.

Напомним, ранее Иван Ургант извинился за неуместную шутку о трагедии. В разговоре с сестрой погибшего комик пояснил, что не был осведомлен о всех подробностях этой жуткой ситуации.