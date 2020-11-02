Эксперты рассказали, что ждет Данию из-за карикатуры на пророка Мухаммеда

Если датские СМИ опубликуют карикатуру на пророка Мухаммеда, это может спровоцировать в стране столкновения с радикальными исламистами. Об этом в комментарии ФАН рассказали политологи Андрей Иванов и Алексей Живов.

Свобода слова

Датские издания Berlingske и Weekendavisen собираются опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.

Сообщается, что карикатуры будут размещены в качестве рекламы, место которой на страницах газет выкупила националистическая партия «Новые правые». С помощью сервисов для сбора средств партии уже удалось собрать полмиллиона датских крон (67 тысяч евро) для оплаты рекламы.

«Я рад этому. Конечно, я ожидал, что большинство СМИ примут это предложения и воспользуются свободой прессы, которая есть в Дании», — заявила лидер партии Пернилле Вермунд.

Обоюдная провокация

Политолог Андрей Иванов отметил, что этот процесс обоюдный — со стороны провокаторов-карикатуристов и исламских радикалов. И тех, и других можно назвать нигилистами, которые сошли с ума и не испытывают человеческих чувств, не имеют каких-либо убеждений.

«Это безумие ради безумия. Те, кто рисуют карикатуры, лишь пребывают в ощущении отсутствия бытия: это же так весело — не иметь никаких ценностей, думают они. Но и радикалы уже не имеют ценностей: они с таким же успехом могут убеждать, что совершить преступление им приказали инопланетяне», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, исходя из нынешнего состояния общественного настроения, можно запросто допустить карикатуры на пришельцев и увидеть убийства нарисовавших их художников. Все это — некий перформанс, в котором просто привыкли жить, дышать.

«И те, кто возмущается рисунками, на самом деле давно превратились в циников. Для них смерть — это последняя попытка бегства от нее. А столкновений, да, сейчас будет много. В мире царит психоз, и мы это видим в очень многих проявлениях», — заключил Андрей Иванов.

Будет литься кровь

Политолог Алексей Живов в свою очередь заявил, что не очень понимает, зачем бесконтрольно пускать мусульман из неблагополучных стран в Евросоюз и тут же заниматься демонстративной публичной борьбой с политическим исламом.

«Чего хотят добиться власти европейских государств? Они рассчитывают приучить исламистов к тому, что карикатуры на пророка — часть политической культуры Европы? В таком случае будет литься кровь. Единственным адекватным ответом на серию бесчеловечных терактов против европейцев и христиан Европы может быть только жесткая борьба с религиозным терроризмом и экстремизмом — высылка мигрантов и закрытие границ», — считает Алексей Живов.

По его мнению, запустить к себе глубоко религиозных людей и дразнить их — политическое самоубийство.