Газзаев: 96% россиян не сталкиваются с проблемами из-за национальности

Накануне Дня народного единства председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев рассказал в интервью ФАН о российском взгляде на конфликты во Франции, новом открытии России благодаря коронавирусу и будущих законопроектах на национальные темы.

— Валерий Георгиевич, прижился ли уже праздник День народного единства в России? Или он все еще считается дополнительным выходным и «днем протокольных мероприятий»?

— День народного единства в этом году мы будем праздновать уже в пятнадцатый раз. С каждым годом, на фоне международных войн и конфликтов, смысл праздника для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны становится все более и более актуальным.

Мы — одно из самых многонациональных государств мира, и важно беречь и ценить духовное, цивилизационное единство наших народов в рамках единого нерушимого государства. Веками на нашей земле люди разных национальностей и вероисповедания жили вместе, строили и развивали одну для всех Родину, добивались единых целей, преодолевали самые тяжелые и страшные невзгоды.

Поэтому символизм этого праздника близок для наших граждан. А воспоминания о событиях 1612 года, когда ополчение выгнало из Москвы захватчиков, сегодня воспринимается как еще один хороший пример многонационального единства России.

Коронавирус внес свои коррективы в нашу жизнь. Большинство из запланированных на этот день торжеств отменены в связи с эпидемической ситуацией. Но все предыдущие годы были отмечены массовыми гуляниями, фестивалями, конкурсами народного творчества, историческими реконструкциями. Праздник, на мой взгляд, полюбился нашим людям — и не только потому, что это выходной день.

— На фоне конфликтов на национальной почве во Франции, которые мы сейчас наблюдаем, как оцениваете обстановку в России? Мог ли у нас появиться свой Charlie Hebdo? Или в России тоньше чувствуют ответственность за высказывания в адрес религии соседа по улице?

— Я осуждаю любые проявления экстремизма и терроризма. Но такой журнал, как Charlie Hebdo, вряд ли мог появиться в России. Только подумайте: в нашей стране проживает более 190 представителей народов, и более 40 из них исповедуют ислам. Москва является одним из крупнейших в Европе мегаполисов по числу мусульман, около 3,5 млн москвичей — мусульмане.

Привожу этот пример только для того, чтобы показать: при всем разнообразии религиозных убеждений наши народы веками жили и живут вместе. Главное, что связывало наших людей, — это общие ценности добра, милосердия, справедливости, взаимопомощи.

Православные, мусульмане, иудеи и буддисты, представители других религий страны никогда не оскорбляли религиозных чувств близких, вместе праздновали религиозные праздники и от души поздравляли друг друга. Во главу угла всегда ставились взаимоуважение, почитание старших и наши традиционные семейные ценности.

— Еще в 2012 году Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики на период до 2025 года. Какую оценку дадите ее реализации на текущем этапе? Сказывается ли она уже на жизни простых людей?

— С момента принятия стратегии сделано по-настоящему немало и в организационном, и в законодательном планах. Так, полномочиями по реализации государственной национальной политики были наделены органы государственной власти субъектов страны и органы местного самоуправления. А значит, не только президент РФ, но и все ветви власти всех уровней держат эти вопросы под постоянным контролем.

Согласно социологическим опросам, более 80% жителей нашей страны оценивают состояние межнациональных отношений как благополучные. Поэтому результат реализации стратегии есть, но и задач для ее дальнейшей реализации немало.

В рамках бюджетного законодательства также есть достижения. Сегодня по проекту бюджета, рассматриваемого в Государственной думе, на реализацию мероприятий государственной национальной политики запланировано более 2,6 млрд рублей. Это достаточная база для продолжения системной работы.

— Довольны ли в комитете мониторингом межнациональной ситуации? Какие проблемы он помогает выявить? Какие регионы России вы назвали бы самыми потенциально взрывоопасными на сегодняшний день?

— Не возьмусь называть конкретные регионы. На мой взгляд, таких «взрывоопасных» и нет. Есть точечные проблемы. Кроме того, есть бытовые конфликты или откровенно криминальные истории, которые в СМИ зачастую могут представлять как межнациональные. Это неправильно. Но, к счастью, среди журналистов становится больше тех, кто грамотно и с пониманием своей ответственности представляют материал читателям, зрителям и слушателям, и это радует.

— Какие межнациональные конфликты за последний год на территории России привлекли ваше внимание? И что, наоборот, особенно объединяло нас в последний год?

— Громких межнациональных конфликтов, к счастью, не было, и это тоже результат серьезной работы федеральных и региональных властей. Напомню, социологические опросы также фиксируют положительную динамику. 96% граждан России не имеют проблем в связи со своей национальностью в быту, на транспорте, на улице. Беспрецедентная цифра!

Коронавирус, несмотря на тяжелые последствия для экономики и здоровья граждан, заставил наше общество еще больше объединиться и мобилизоваться перед этой угрозой. Появилось множество волонтерских инициатив, люди с энтузиазмом стали помогать малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, пожилым. Люди помогают медикам, с готовностью приходят на помощь в самых сложных ситуациях.

Кроме того, не надо забывать, что этот год для страны особенный — год святого для нас 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Большинство мероприятий пришлось отменить, но сколько живых, эмоциональных и искренних проектов было реализовано в Интернете! Буквально вся страна читала стихи, смотрела отечественное кино о тех событиях, рассказывала истории подвигов и жизни поколения победителей. Акция «Бессмертный полк» прошла в Интернете и охватила не меньшую аудиторию по всему миру, чем обычно.

Такие вехи в нашей великой истории объединяли и будут объединять наших граждан несмотря ни на что.

— В этом году из-за коронавируса россияне были вынуждены больше путешествовать по своей стране. Пошло ли это нам на пользу? И какие сложности в межнациональном взаимодействии это обнаружило?

— Внутренний туризм в этом году получил мощнейший импульс для развития. По поручению президента правительством приняты беспрецедентные меры поддержки этой отрасли. Запущены льготные программы авиасообщения между регионами, программы возврата денег за оплаченные туры. Многие из наших граждан по-новому открыли Россию.

У нас уникальная страна, уникальные климатические, географические и этнокультурные особенности. В этом году увеличился туристический поток на Алтай, Северный Кавказ, Поволжье, а не только на Черноморское побережье. Прекрасная природа, прекрасные люди, уникальное этнокультурное своеобразие, традиции, кухня. Думаю, что у внутреннего туризма — большое будущее.

Необходимо серьезно заниматься развитием туристической инфраструктуры, чтобы с готовностью принять большой поток соотечественников. Уверен, пройдет буквально несколько лет, и число граждан, которые будут предпочитать отдыхать внутри страны, станет по-настоящему огромным.

Россия — красивейшая страна, каждый регион славен своими достопримечательностями. Главное, что от Камчатки до Калининграда мы все говорим на одном великом русском языке и чувствуем свое единство.

— Какие изменения будут внесены в законодательство РФ в части гармонизации национальных и межнациональных отношений в ближайшее время?

— До конца года комитет планирует подготовить к принятию Госдумой в третьем чтении законопроект, который наделяет правительство правом определять порядок утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Также комитет ждет внесения в Государственную думу трех правительственных законопроектов: о территориях традиционного природопользования, об общинах коренных малочисленных народов и об этнологической экспертизе. Эти проекты федеральных законов мы не единожды обсуждали и отрабатывали с Федеральным агентством по делам национальностей на совместных площадках, посвященных вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, совместная работа ведется по законопроекту, который предусматривает внесение изменений в законодательство о социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан.