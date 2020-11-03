Валерий Газзаев выступил за реформирование российского футбола

Москва, 3 ноября. Неудачи российских футбольных команд на выступлениях в Лиге чемпионов демонстрируют общий уровень развития этого вида спорта в стране, считает депутат Госдумы Валерий Газзаев. В этой связи политик призвал к серьезному реформированию российского футбола, передает ФАН.

Напомним, все три российские команды проиграли свои матчи в Лиге чемпионов. Газзаев назвал выступления российских футболистов «крайне неудачными», а ситуацию после двух туров — «плачевной».

«Это репутация нашей страны, которая провела два года назад блестящий чемпионат мира — лучший в истории мировых первенств. Мы должны показывать высокий уровень на международной арене», — заявил Валерий Газзаев.

Выставить три клуба в Лиге чемпионов — большое достижение для России, считает политик. Но результаты игры наших футболистов привели к тому, что Россия потеряла шестое место в рейтинге УЕФА и может потерять седьмое. Тогда участвовать в самом престижном клубном первенстве Европы будет всего одна команда, а одна останется в квалификационном раунде.

«Это печально, потому что сегодня для футбола в России созданы идеальные условия, — отметил Газзаев. — Великолепная инфраструктура на базе отстроенных для чемпионата объектов. Пора уже реорганизовать весь футбол, провести серьезные реформы. Если десятилетиями нет результатов, то нормальные люди садятся, обсуждают и принимают решения, чтобы идти вперед. Наши неудачи на мировой арене — показатель уровня футбола в стране, а ведь у нас есть все ресурсы, чтобы иметь сильные позиции».

Накануне французская газета Le Parisien сообщила, что в УЕФА рассматривают решение о проведении всех матчей турнира Евро-2020, перенесенного на 2021 года, на территории России. Наша страна считается идеальным кандидатом для принятия у себя столь масштабного турнира, учитывая построенную к ЧМ-2018 инфраструктуру и успешный опыт мировых соревнований.