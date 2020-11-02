Ревнивая пензячка обезобразила автомобиль возлюбленного из-за измены

В Пензе ревнивая девушка отомстила мужчине за измену, обезобразив его автомобиль. Об этом ФАН стало известно благодаря соответствующему посту в одном из пензенских автомобильных сообществ соцсети «ВКонтакте».

В группе «АВТОХАМ | Авто Пенза | ДТП | Водители» местный житель выложили пост с изображением автомобиля Chery Fora, внешний вид которого говорит о сильном проступке его владельца. Четыре проколотых колеса, выбитые стекла передних дверей и осветительных приборов, неприятные послания на элементах кузова, нанесенные краской, бюстгальтер на рулевом колесе — это лишь малая часть всех «обновок» невезучего автомобиля, который был вынужден принять весь удар женских эмоций, предназначенных, определенно, для самого автомобилиста.

В комментариях к данному посту горожане разделились на два лагеря: одни утверждают, что женщина поступила правильно, обезобразив дорогое имущество непостоянного мужчины, другие говорят, что портить автомобиль было не обязательно, так как он в проступках владельца не виноват.

«Он разбил ей сердце, а она ему машину. И правильно!» — выразила солидарность жительница Пензы.

«Сразу понятно, что с женским полом у хозяина авто серьезные проблемы», — заметил один из комментирующих.