Эрдоган пытается втянуть Ливию в конфликт Турции с Кипром и Грецией

Анкара, 2 ноября. Глава исследовательского фонда Levium Research Foundation (LRF) Джамаль Шалуф заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган эскалирует обстановку в Средиземноморье. По его словам, Ливию намеренно втягивают в международный конфликт Турции с Грецией и Кипром.

Результаты исследования приводит издание Alsaaa24. Руководитель LRF аргументировал слова о провокации Анкары с помощью публикации в турецкой ежедневной газете Milliyet от 28 октября. В материале говорится, что президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар планирует посетить Триполи.

Местные журналисты предполагают, что целью его визита в столицу Ливии являются переговоры с Правительством национального согласия, утратившим мандат в 2018 году. Последнее, по версии авторов статьи, должно официально признать суверенитет ТРСК. Примечательно, что материал опубликован именно на сайте издания Milliyet, известного громкими увольнениями сотрудников за критику правящей Партии справедливости и развития Турции.

«Эрдоган хочет втянуть Ливию в личный конфликт. Речь идет о претензиях Анкары на территорию Кипра и о проблемах с Грецией», — объяснил глава исследовательского фонда.

В заключение Джамаль Шалуф напомнил, что Северный Кипр является республикой, которую Турция провозгласила на территории островного государства в 1983 году. Однако представители Организации Объединенных Наций (ООН) считают эти земли оккупированными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Катар и Турцию обвинили в попытке подорвать перемирие в Ливии. По словам главы Верховного совета шейхов и старейшин племен Тубу Али Барака, власти двух стран недовольны договором о режиме постоянного прекращения огня, который мешает им реализовывать собственные интересы на территории североафриканского государства.