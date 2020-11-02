Самый дорогой проект в истории человечества: 20 лет на МКС

Российский пилотируемый корабль «Союз ТМ-31» 2 ноября 2000 года доставил на Международную космическую станцию первый экипаж, в состав которого вошли космонавты из России Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко, а также американский астронавт NASA Уильям Шепард. Ровно 20 лет назад МКС стала обитаемой, а на ее борту за это время успели пожить 64 международных экипажа.

Станция по сей день является выдающимся инженерным достижением, на строительство и эксплуатацию которого Россия, США, Канада, Япония и страны Европы потратили около 157 миллиардов долларов. МКС — самый дорогой объект, когда-либо построенный человечеством.

После первой экспедиции пилотируемая станция стала настоящим домом для космонавтов и астронавтов: постоянно на МКС кто-то жил и работал. По последним подсчетам на станции было проведено около 3000 научных экспериментов.

Сомнения относительно того, является ли МКС ценностью для всех нас, живущих на Земле, до сих пор остаются, но сейчас, в условиях, когда мир охвачен пандемией COVID-19, а также переживает угрозы изменения климата, некоторые ученые и крупные предприниматели снова задаются вопросами глобального изучения космоса и отправки туда людей.

Британский астрофизик и космолог Мартин Риз считает, что Международная космическая станция «не стоит тех денег, которые на нее затрачиваются». Он уверен, что ни один из сотни космонавтов и астронавтов на МКС не сделали ни единого исследования, которое бы «оправдывало хоть крошечную часть потраченных денег». «Би-би-си» сообщает, что астрофизик призывает тратить общественные деньги на космические научные миссии, которые изменили наши представления о вселенной. Мартин Риз говорит, что «сейчас становится все труднее оправдать трату государственных денег на отправку людей в космос в будущем».

В апреле прошлого года ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев говорил о том, что МКС — это «пустая трата времени и денег» именно с научной точки зрения. Он заявлял, что «последние важные открытия принадлежат роботам», а это наглядно «показывает ненужность людей в космосе».

Предприниматель и изобретатель, глава SpaceX Илон Маск заявлял, что к 2024 году планирует основать поселение на Марсе, для которого потребуется построить и запустить около тысячи ракет. Маск признавался, что для создания колонии необходимо доставить миллионы тонн оборудования и ресурсов, но так как Земля и Марс сближаются только раз в два года, проводить запуски придется не так часто, как хотелось.

Эксперты считают, что даже если Илон в конце концов доберется до Марса, то маловероятно, что на этой планете человек сможет существовать. Поверхность Марса представляет собой пыльную красную пустыню, где нет кислорода, отсутствует возможность принимать пищу, а вода заперта во льду. Многие специалисты склоняются к тому, что человечество не готово покинуть Землю: предстоит еще большая «интеллектуальная, социальная и моральная эволюция, прежде чем человек сможет подумать об этом».

Основатель Amazon Джефф Безос также предпочитает идею гигантских вращающихся колоний в космосе, но не на Марсе, так как считает Красную планету нецелесообразной. Предприниматель объяснял, что конечная цель его космической кампании состоит в «упрощении процесса освоения космоса». Миллиардер подчеркивал, что человечество в будущем должно построить множество поселений за пределами нашей планеты, так как невозможно «вечно потреблять земные ресурсы». Избежать ограничений можно только за счет освоения дальнего космоса.

Мечты о переселении на другие планеты разделают далеко не все в космическом обществе, но многие допускают возможность космического туризма. Адвокат по гражданским правам США, большой любитель космоса Роберт Патилло в интервью «Би-би-си» предсказывает, что к 2050 году в мире появятся частные космические станции, на которых люди смогут отдыхать. Если такой бизнес будет пользоваться успехом, то к концу века, вероятно, могут появиться космические станции на Луне.

Ожидается, что МКС точно будет функционировать до 2024 года. Пилотируемая орбитальная станция, скорее всего, станет основой для создания новых подобных станций. Можно со всей уверенностью сказать, что этот проект дал человечеству возможность постоянно присутствовать в космосе, а величайшим достижением космической станции стало то, что благодаря ей мы смогли лучше понять Землю.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что испытания систем по готовности МКС работать до 2024 года находятся на завершающей стадии. Космонавты проводили проверку систем МКС, включая проблему утечки воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда». Отмечалось, что повреждение не угрожает жизни работников станции.