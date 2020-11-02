Лариса Тутова: Ханжество в отношении молодых учителей надо истреблять

В Санкт-Петербурге учительницу Любовь Фролову во второй раз уволили из школы из-за ее блога в Twitter. По словам девушки, в администрации школы ей сообщили, что за ней «тянется очень некрасивый цифровой след». Об этом Фролова написала в своем микроблоге, добавив, что в школе №599, где она преподавала русский язык и литературу, против нее развернули «крысиную кампанию с докладными».

Фролова зарегистрировалась в Twitter под ником «владычица пивная». Она откровенно рассказывала о сексе и алкоголе, а также о неформальном общении с учениками. Ранее учительница преподавала обществознание в школе №579, но в 2019 году родители учеников пожаловались директору на непристойный контент, после чего Фролову сразу же уволили.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова, оттолкнувшись от этого случая, призвала истреблять ханжество для сохранения в школах молодых учителей.

В психологии неэтичное поведение — это поведение, нарушающее закон или общепринятые моральные нормы поведения работников и имеющее негативные последствия для других людей.

На педагога возложена ответственная миссия: не только обучать, но и воспитывать новое поколение. Важной составляющей профессиональной культуры современного педагога, на мой взгляд, является его духовно-нравственная культура и этика. В данном случае учитель выступает как концентрированный носитель общественной морали.

Поэтому реакция родителей на непристойный контент на страницах педагогов в соцсетях обоснована. Каждый такой случай требует своевременного реагирования и детального разбора на предмет аморальности. Однако любое реагирование на подобные факты со стороны администрации школы напрямую связано со степенью тяжести непристойности, а также ее повторяемости. И тут вопросов больше, чем ответов. Кто определяет степень этой непристойности? «А судьи кто?»

Скажем, в новой редакции этического кодекса для педагогов появились послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

Но это — в рабочее время. Во всем, что находится за пределами образовательной организации, во владении личной жизни, главное — не перегнуть палку. Если же говорить серьезно, невозможно прописать, что можно, а что нельзя. При этом стоит истреблять ханжество, иначе у нас в школах не останется молодых учителей.

Отношение администрации и их реагирование на факты непристойного поведения учителей в социальных сетях должно складываться из набора факторов и стрессоустойчивости всех сторон образовательного процесса. Не нужно забывать, что при кадровом дефиците педагогов в школе проводить неправильную и нелогичную политику было бы несерьезно. И здесь уже — вопрос проявления дипломатии в отношении и учителя, и недовольных родителей.

К счастью, у опытного руководителя все вопросы решаемы.