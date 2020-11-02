Фитнес-тренер назвала топ-5 упражнений для ягодиц в условиях самоизоляции

Упругие и подтянутые ягодицы в домашних условиях — это больше не мечта, а реальность. Об этом в комментарии ФАН рассказала профессиональный фитнес-тренер Ольга Бодак.

По ее словам, тренировку по прокачке ягодиц следует проводить три раза в неделю. Перед каждой тренировкой нужно выполнять разминку, а после — заминку. Отдых между подходами 30–50 секунд, а между упражнениями — одна-две минуты.

«Не забывайте о питьевом режиме. Главный критерий в построении красивой фигуры — это сбалансированное питание и качественное восстановление. Когда все работает в тандеме, результат не заставит себя долго ждать. Красивые и подтянутые ягодицы может позволить себе каждый», — рассказала Ольга Бодак.

Приседания с широкой постановкой ног

По словам фитнес-тренера, это базовое упражнение, которое придаст вашим ягодицам массивный округлый вид.

Техника.

— Исходное положение: встать прямо, ноги расставить и развернуть носки в стороны. Ноги во время всей тренировки должны быть расположены на одной линии. Надо следить за положением спины: она должна быть всегда прямой.

— Глубоко вдохнув, надо медленно присесть. Во время приседания надо отвести ягодицы максимально назад. Садиться нужно так, чтобы бедра были параллельны полу. В таком положении необходимо задержаться на пару секунд.

— На выдохе нужно медленно подняться.

Необходимо сделать два-четыре подхода по 15 раз.

Махи ноги назад на четвереньках

По словам Бодак, это одно из лучших упражнений, направленных на работу ягодичных мышц, во время которых ваши мышцы словно будут «гореть».

Техника.

— Встаньте на четвереньки, упор — на руки и колени.

— Руки находятся на уровне плеч, под ними. Колени и бедра стоят ровно. Туловище и голова расположены прямо.

— Начните поднимать правую ногу, сохраняя угол в колене, до того момента, как бедро станет параллельным полу. При этом нога должна быть направлена к потолку.

— Постарайтесь максимально отводить ногу назад, верхняя часть туловища и пресс не напрягаются.

— Опустите ногу в исходное положение, затем повторите то же самое левой ногой.

Необходимо сделать три-пять подходов на каждую ногу по 30 раз.

Обратная гиперэкстензия на ягодицы

«Это упражнение оправдано тем, что с первой секунды его выполнения вы почувствуете работу ягодичных мышц. В последующем это гарантирует вам колоссальный результат», — пояснила Ольга Бодак.

Для выполнения упражнения подойдет любой стол, диван или другая поверхность, которая позволит надежно зафиксировать корпус.

Техника.

— Зафиксируйте корпус на поверхности и удерживайтесь руками за любую опору. Ноги разместите на полу и сведите вместе (с минимальным изгибом в коленях).

— Начинайте поднимать ноги в умеренном темпе как можно выше.

— Без паузы опустите ноги в начальную позицию и повторите движение. Важно! Не опускайте ноги на пол, чтобы сохранять напряжение в целевой зоне.

Необходимо сделать четыре подхода по 20 раз.

Болгарские выпады

Знаменитое базовое упражнение. Для тех, кто мечтает о «бразильской попе».

Техника.

— Встаньте спиной к тренировочной скамье (стул, диван) и сделайте максимально широкий шаг вперед. Нога, оставшаяся сзади, помещается на поверхность возвышенности и фиксируется. Руки можно держать сложенными возле груди или зафиксировать ладони на поясе. Проследите за ровным положением корпуса, удерживая естественный прогиб в спине.

— Начинайте медленно присаживаться, полагаясь на силу впереди стоящей ноги. Она является опорной.

— Садитесь до уровня, пока бедро опорной ноги не встанет в параллель поверхности пола.

— Колено опорной ноги не выходит за носок, пятка от пола не отрывается. Чтобы лучше понять технику, держите во внимании то, что центр тяжести приходится на пятку опорной ноги.

— Колено сзади стоящей конечности опускается максимально низко, но не касается пола в нижней амплитуде.

— Финальная часть болгарского приседания заключается в том, что вы с усилием отталкиваетесь обратно, опираясь на пятку опорной ноги.

— Вернувшись в исходное положение, готовьтесь к очередному повторению.

Необходимо сделать три-четыре подхода 10–15 раз.

Ягодичный мост

Благодаря этому упражнению изменяется не только форма и размер, но и силы ягодичных мышц.

Техника.

— Исходное положение: лягте на спину, ноги согните в коленях, пятки уприте жестко в пол. Руки лежат вдоль корпуса или на животе.

— На вдохе напряжением ягодиц поднимите бедра, пока тело не будет находиться в прямой линии от плеч до колен. В кульминационной точке движения задержитесь на один-два счета, еще сильнее напрягите ягодицы и на выдохе опуститесь в исходное положение.

«Вы не должны прогибаться в грудном или поясничном отделе. Также вы должны научиться полному поднятию таза в пиковом сокращении — до образования прямой линии с туловищем», — отметила Ольга Бодак.

Необходимо сделать три-четыре подхода по 20 раз.