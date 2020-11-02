В Госдуме выступили за бесплатное тестирование россиян на коронавирус

У россиян должна быть возможность бесплатно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. С таким предложением выступил депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН.

Ранее Союз потребителей РФ и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением возмещать расходы граждан на услуги частных клиник по тестированию на COVID-19. Компенсировать затраты предлагается из бюджетных средств, пишут «Известия».

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ФАН поддержал идею бесплатного тестирования на коронавирусную инфекцию для россиян. При этом, считает депутат, никакого законодательного регулирования для предоставления такой возможности не требуется — достаточно решений на нормативно-правовом уровне.

«Гражданам необходимо дать возможность бесплатно проходить все тесты. А коммерческие или некоммерческие медицинские учреждения могут получать от страховых компаний компенсацию за проделанную работу», — сказал Ярослав Нилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом парламентарий выступил против того, чтобы россияне были вынуждены самостоятельно добиваться возмещения затраченных средств.

«Я за то, чтобы тесты были бесплатными. Но я против того, чтобы граждане платили, а потом ходили и добивались, чтобы им возместили [средства]. Пусть сразу все будет бесплатно», — подчеркнул Нилов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 55% пациентов с коронавирусом в России имеют симптомы ОРВИ, еще у 19% больных COVID-19 развивается пневмония. Кроме того, по данным специалистов, коронавирусная инфекция в организме стала сохраняться дольше. По словам Поповой, почти 30% инфицированных нуждаются в проведении от четырех до семи исследований для получения отрицательного результата анализа.

Напомним, по данным на 2 ноября, в России выявили 18 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 по стране за все время распространения эпидемии составило 1 655 038 человек.