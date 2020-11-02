Одежда из вельвета сегодня привлекает внимание модников и модниц всех возрастов, становясь частью как повседневного, так и праздничного и делового гардероба. Подумать только: вельветовая ткань, которая изначально применялась исключительно для пошива рабочей одежды, вот уже много лет не сходит с модных подиумов. Особенно актуальными являются вельветовые брюки, 2020 год в этом смысле — не исключение. Брюки из вельвета обладают приятной бархатистостью и, как правило, приглушенной цветовой палитрой, однако даже яркие краски выглядят на вельветовой ткани весьма утонченно и благородно. Прибавим к этому изобилие фасонов, и вот уже становится понятно, почему вельветовые штаны, которые многие считают непрактичными, все же остаются в тренде. Особенно актуальны они в холодную погоду, ведь вельвет, как правило, обладает не только плотный, но и способен согревать и сохранять тепло. Такие брюки служат отличной альтернативой поднадоевшим джинсам и могут придать образу оригинальности. Кроме того, вельвет отлично сидит на фигуре и не склонен создавать некрасивые складки, способные испортить образ и визуально добавить лишние килограммы. Но чтобы выглядеть на все сто, нужно грамотно подобрать фасон, не прогадать с цветом и четко представлять себе, с чем носить вельветовые брюки. В составлении ультрамодного лука нам поможет художник-стилист Юлия Беляева.

Какие фасоны и фактуры вельветовых брюк актуальны в этом сезоне?

«В 2020 году среди многообразия вельветовых брюк можно особо выделить прямые брюки, палаццо, слоучи и кюлоты, — рассказывает Юлия Беляева. — При этом для пошива мужских и женских брюк используют один и тот же материал, без особых отличий».

Таким образом, и мужчины и женщины любого возраста могут подобрать себе наиболее подходящую модель, исходя из личных предпочтений, финансовых возможностей и особенностей фигуры. Конечно, чересчур ворсистая структура вельвета может визуально слегка добавить объёма, что нужно принимать в расчет модницам и модникам, обладающим лишними килограммами. Однако это не значит, что от ношения вельветовых штанов придется полностью отказаться. Тем более, что сегодня дизайнеры радуют нас моделями с вертикальными узорами и стильными кожаными вставками, обладающими стройнящим эффектом. Также на солидных модниках и модницах отлично смотрятся вельветовые штаны с высокой посадкой. Главное при этом следить, чтобы талия была утянута не слишком явно, чтобы вместо достоинств фигуры не подчеркнуть ее недостатки.

Отличным выбором в 2020 году могут стать джинсы-скинни из вельветовой ткани. Они особенно актуальны для молодых девушек, а также женщин с лишним веса: в этом случае скинни зрительно улучшат фигуру, добавив ей соблазнительности. В ассортименте таких джинсов модели со средней и завышенной посадкой, отворотами, эффектом стрейч, прямые и зауженные — словом, на любой вкус.

Неизменным хитом на все времена являются расклешенные вельветовые брюки. Правда, носить их отважится далеко не каждая модница. Впрочем, если фигура позволяет, отказываться от такой роскоши не нужно.

Вельветовые брюки на флисе — отличный выбор этого сезона. Снаружи изделие выглядит вполне стандартно, однако внутри оно дополнено утепленным подкладом, который в дополнение к теплому вельвету придаст вам тепла зимой и в межсезонье. Правда, при выборе моделей на флисе нужно быть особенно осторожны, так как утепленные брюки также со всей очевидностью добавят фигуре несколько лишних сантиметров.

С чем рекомендовано носить вельветовые брюки?

«Универсальных рекомендаций для ношения вельветовых брюк определить, пожалуй, нельзя, — говорит Юлия Беляева. — Одежду-компаньон выбирают, учитывая общую стилистику ансамбля и крой самих штанов. В целом же брюки из вельвета отлично смотрятся с вязаным жилетом, одеждой из джинсовой ткани, фланелевыми рубашками. Прекрасно сочетаются вельветовые брюки и с блузкой, футболкой, водолазкой, клетчатым жакетом, свитером. Также отлично смотрится вельветовый низ в паре с модной сейчас рубашкой лесоруба. И, конечно же, вельветовый материал замечательно вписывается в такие стили, как бохо и кэжуал».

Вельветовые брюки, наделенные завышенной линией талии, гармонично дополняют классические вещи. Брюки-клеш отлично смотрятся с вещами в стиле ретро, а для вельветовых штанов-галифе можно подобрать укороченную трикотажную блузку или верх в стиле милитари. Для тех модников, которые сомневаются, чем дополнить штаны из вельвета, можно предложить беспроигрышный вариант — брючный костюм из вельвета, одинаково востребованный как в кругу мужчин, так и среди представительниц прекрасного пола.

Обувь к вельветовым брюкам можно выбрать любую, все зависит от модели штанов и общей стилистики образа. К примеру, брюки-макси хорошо гармонируют с обувью на высоком каблуке, а для более коротких штанов уместными будут туфли на танкетке, кеды или мягкие кожаные лоферы.

Стоить также отметить, что сами по себе вельветовые штаны смотрятся более грубовато-мужественно, нежели штаны из другого вида ткани. Поэтому женщинам, и в особенности молодым девушкам, следует уделить повышенное внимание сочетанию штанов из вельвета с аксессуарами, которые помогут сформировать по-настоящему женственный и элегантный образ.

Что же касается мужских вельветовых брюк, то на пике популярности находятся модели однотонных пастельных тонов, сочетаемые с яркими свитерами, жилетками и рубашками. Также модными цветовыми оттенками вельвета как для женщин, так и для мужчин на сегодняшний день являются шоколадные, винные, травяные и лиловые.

Уместен ли вельвет в деловом гардеробе?

«Если дресс-код не слишком строгий, то данный материал вполне уместен для деловых кэжуал-образов, — уверяет Юлия Беляева. — Не случайно из вельвета иногда даже шьют деловые костюмы».

Для официального гардероба отлично подойдут прямые брюки темного цвета в сочетании с таким же пиджаком и блузкой или рубашкой из легкой ткани. Например, шелка или сатина.