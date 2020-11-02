Ретрокары в Алеппо: репортаж ФАН из музея старинных автомобилей

Война, терроризм и последовавшая за ними разруха не заставили сирийца Мухаммада Аниса отказаться от мечты всей жизни — восстановления старинных автомобилей. Корреспонденты ФАН побывали в музее ретрокаров в Алеппо, чудом уцелевшем в боевых действиях.

Ожесточенные бои в Алеппо шли до конца 2016 года. Тогда правительственные силы взяли большую часть районов под контроль, но полностью освободить город удалось лишь зимой 2020 года.

Сейчас в населенном пункте царит спокойная жизнь, люди налаживают быт. А есть и те, кто воплощает свою мечту.

Коллекционер Мухаммад Анис живет в районе Аш-Шаар и с детства влюблен в старые автомобили. Эти чувства привил ему отец, который и собрал автопарк ретромашин. Мухаммад продолжил дело отца. В свои 74 года он нисколько не утратил интереса к необычному хобби.

«Этот «Хадсон» выпущен в 1949-м и сейчас он – редкость, здесь даже двигатель оригинальный. Завод, выпускавший эту модель, закрыт еще 57-м», — с улыбкой отмечает он.

Сирийская война внесла коррективы в дело Мухаммада. Автопарк ретромашин сильно пострадал за время боевых действий в Алеппо. Спасти удалось немногое, но и среди уцелевшего есть уникальные экземпляры.

«Таких автомобилей всего два на весь Ближний Восток. Один у эмира Кувейта, а второй – перед вами. «Кадиллак Флитвуд 60 Спешл» 1950 года и его можно смело назвать Отцом всех «Кадиллаков», — с гордостью рассказывает мужчина.

Сейчас музей ретроавто выглядит запустевшим. Но несмотря на потери и пожилой возраст, Мухаммад Анис продолжает верить в свою мечту:

«Раньше у меня было около 50 старых автомобилей, но сейчас их осталось 20. Я всегда хотел создать музей старых машин, который работал бы не только для жителей Алеппо, но и для туристов со всего мира».

Цель кажется недостижимой, однако при желании и наличии грамотных мужских рук – это возможно. Реставратор надеется, что его дети смогут продолжить так любимое им дело.