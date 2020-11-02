Милонов: Конфликт в Нагорном Карабахе может превратиться в третью мировую войну 



Санкт-Петербург, 2 ноября. На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили фильм Федерального агентства новостей «Один день в Карабахе». Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном и предложил вариант урегулирования ситуации.

«Мы имеем дело не с Азербайджаном, а с Турцией, потому что азербайджанская армия крайне слаба. В основном мы видим турецкие войска, турецкие офицеры сидят в Генштабе Азербайджана», — объяснил депутат.

По мнению Виталия Милонова, необходимо в срочном порядке установить бесполетную зону над территорией Нагорного Карабаха.

«То, что творят условно азербайджанские ВВС и турецкие Bayraktar — это уничтожение всего живого. Также необходим ввод миротворцев по мандату ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), нужен развод враждующих сторон. Против этого выступает азербайджано-турецкая коалиция, потому что им необходимо отдать долг Турции. Турецкая власть пытается сделать свой протекторат», — заявил политик.

По словам депутата Госдумы, Ильхам Алиев совершает огромную ошибку — он начинает третью мировую войну.

«Эрдоган не сможет остановиться на этом. То, что мы видим сейчас — это насилие и над азербайджанским народом, он не хочет воевать и умирать на полях Нагорного Карабаха, он хочет мирного урегулирования. Мне очень жалко, что Азербайджан втянули в данную авантюру. Мировое сообщество должно моментально прекратить кровопролитие. То, что Эрдоган неоднократно оговаривался о продолжении геноцида армянского народа — это иллюстрация того, что на самом деле происходит», — высказался Виталий Милонов.

Политик также объяснил, как Россия должна действовать в данной ситуации.

«Я считаю, что Россия должна занять четкую миротворческую позицию и напомнить всем азербайджанцам, которые получили российские паспорта, что позиция нашего руководства — это мир, а не война. Поэтому оправдание и поддержка войны являются нарушением законодательства Российской Федерации. Эти люди должны быть лишены гражданства и депортированы за пределы нашей страны, либо они должны принести извинения за свою позицию», — заявил депутат Госдумы.

По мнению политика, это затянувшийся конфликт, который необходимо решать.